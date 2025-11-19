Panamá al Mundial 2026| Mulino manifiesta: "El triunfo de nuestra Sele y su pase al Mundial, ejemplo de tenacidad"

El presidente de la República se refirió a la clasificación de la selección panameña a su segunda Copa del Mundo.

Panamá/Horas después de la clasificación de la Selección de Panamá al Mundial 2026, y tras la euforia que esto produjo, el presidente de la República, José Raúl Mulino se refirió a este logro que coloca al país en su segunda participación en el máximo torneo del fútbol.

"El triunfo de nuestra Sele y su pase al Mundial engrandece nuestro sentimiento patrio y sirve de gran ejemplo de tenacidad y disciplina deportivas", resaltó el mandatario en su cuenta de X. "Felicito a todos y a su gran entrenador", agregó.

Panamá alcanzó la clasificación a la segunda Copa del Mundo de su historia tras vencer a El Salvador, por 3 goles a 0, en un partido de la sexta y última jornada de la Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026 que se realizó el martes 18 de noviembre en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez. Dicho logro se dio en una etapa que resultó complicada para el combinado canalero que llegaba a ese encuentro con la posibilidad de verse forzado a buscar su clasificación en el repechaje intercontinental o quedar sin opciones de obtener su pase a la cita orbital.

"Gracias por su patriotismo, dedicación y amor a la bandera que los abraza a todo. Viva Panamá ! !!! Un solo equipo!!!!!", expresó Mulino en un post anterior.

Celebraciones

La clasificación panameña al certamen que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá, del 11 de junio al 19 de julio de 2026, fue motivo de celebración en la ciudad de Panamá y en diversos puntos del país las que se extendieron hasta la madrugada de este miércoles.

Aunque varias personas utilizaron las redes sociales para pedir al presidente Mulino que decretara un día de asueto, esto no se dio. El mandatario había expresado, horas antes que se consideraría a los trabajadores que llegaran tarde a sus puestos de trabajo tras los festejos.

"Celebremos en paz, todos unidos. Si mañana alguien llega tarde a trabajar lo entendemos, es un patriota que festejó hasta tarde el orgullo de ser panameño! El orgullo nacional permite flexibilidad", manifestó el presidente en su momento.

