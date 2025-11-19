Panamá al Mundial: Embajador de Estados Unidos aplaude la hazaña y espera a los fanáticos en 2026

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, felicitó este martes a la Selección Nacional tras lograr su histórica clasificación al Mundial 2026, que se disputará precisamente en suelo estadounidense, compartido con México y Canadá. A través de su cuenta oficial, el diplomático envió un mensaje directo a los panameños:

“¡Felicidades a la Selección Nacional de Panamá por clasificar al Mundial 2026! Esperamos recibir a los fanáticos panameños en los Estados Unidos el próximo año.”

La reacción del embajador se suma a la ola de celebraciones que se desató en el país después del triunfo de Panamá sobre El Salvador, en un partido que desató euforia nacional y que ya es catalogado como uno de los más vibrantes de las eliminatorias. Miles de fanáticos se tomaron las calles, desde el Rommel Fernández hasta la Avenida Balboa, para acompañar el recorrido de los jugadores y festejar un logro que Panamá no alcanzaba desde 2018.

El país vivió una verdadera fiesta nacional: caravanas, banderas, fuegos artificiales y un ambiente que paralizó barrios, oficinas y comercios. El recorrido de la Sele llevó a miles a las calles para saludar a los futbolistas, quienes desde un camión saludaban, se tomaban fotos e incluso regalaron camisetas. El “sí se puede” volvió a sonar en cada rincón del país, mientras la emoción de volver a una Copa del Mundo impulsó celebraciones que se extendieron hasta la noche.

La felicitación del embajador Cabrera también tiene un componente simbólico: Estados Unidos será una de las sedes del Mundial, donde se esperan miles de fanáticos panameños acompañando al equipo en la mayor fiesta del fútbol. La Embajada reiteró su entusiasmo por recibir a la afición canalera, que ya ha empezado a planificar su viaje para apoyar a la Sele en julio de 2026.

Panamá, única selección centroamericana clasificada entre las 48 mejores del mundo para esta edición ampliada del torneo, afrontará un Mundial que promete ser histórico, tanto por su tamaño como por el sueño renovado de una nación que volvió a vibrar al ritmo del fútbol.