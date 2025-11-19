Panamá al Mundial: Ciudadanos, políticos y jugadores solicitan día libre tras clasificación

La solicitud, que empezó entre usuarios comunes, fue creciendo hasta convertirse en un clamor nacional que alcanzó a diputados, políticos y jugadores de la Selección.

Panamá/Los panameños no solo celebraron en las calles el triunfo 3–0 ante El Salvador que le dio a Panamá su pase directo al Mundial: también comenzaron a pedir, en masa, que el Gobierno declare día libre para continuar la fiesta.

El detonante fue el mensaje del presidente José Raúl Mulino, publicado en X, donde invitó a celebrar y dejó entrever flexibilidad para quienes se desvelen festejando.

Celebremos en paz, todos unidos. Si mañana alguien llega tarde a trabajar, lo entendemos, es un patriota que festejó hasta tarde el orgullo de ser panameño. ¡El orgullo nacional permite flexibilidad! Viva Panamá!!!!! Viva la Sele!!!!!”

A partir de ese mensaje, miles de panameños comenzaron a pedir abiertamente el día libre.

El ciudadano Carlos Alberto Chung reaccionó a ese tuit del mandatario y escribió: “Señor Presidente, día libre para Panamá”.

La usuaria Grace Karina se sumó y escribió: “dar el día libre no nos hace flojos ni menos trabajadores. Es darle una esperanza y un aire fresco al pueblo después de tantas tragedias y malas noticias. Es encender el orgullo patrio”.

Otros recordaron al presidente que, en 2018, cuando Panamá clasificó por primera vez a un Mundial, el entonces mandatario Juan Carlos Varela decretó día libre.

El eco llegó al ámbito político. El diputado del Movimiento Otro Camino, José Pérez Barboni, le preguntó directamente al mandatario: “¿Sr. Presidente @JoseRaulMulino, se va a dejar ganar de Varela?”. Dele el día libre a la gente”.

El presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, también escribió. “Presidente @JoseRaulMulino, estamos esperando su comunicado: DÍA LIBRE MAÑANA”.

La presión aumentó cuando integrantes de la Selección Nacional se unieron al llamado, pidiendo al Presidente conceder el día libre para los panameños que se han olvidado de los problemas del país tras la alegría de ser mundialistas.

Mientras tanto, las calles permanecen llenas de fanáticos ondeando banderas, vestidos con la camiseta roja y soplando cornetas. La celebración se extendió por Juan Díaz, Río Abajo, Vía España, La Chorrera, Ciudad de Panamá, Chiriquí, Veraguas y Coclé, donde miles festejaron la segunda clasificación mundialista del país.