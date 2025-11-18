¡Panamá al Mundial! El corazón latió más fuerte y la historia se repitió; panameños celebran clasificación

La celebración fue en todo el país: Juan Díaz, Río Abajo, ciudad de Panamá, Chiriquí, Veraguas, Coclé, todos en un unísono que festejaba el segundo Mundial del país.

Panamá hizo la heroica y venció a El Salvador en un partido que podría considerarse el mejor de la selección en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Con un estadio Rommel Fernández a reventar, las emociones a flor de piel y la esperanza más viva que nunca, ‘La Sele’ dio a los panameños la mayor alegría desde 2018.

En las gradas, el “sí se puede” resonaba en cada rincón; mientras tanto, en las casas, los bares y hasta en las oficinas, el país entero permanecía paralizado, esperando que los planetas volvieran a alinearse y el onceno canalero lograra el resultado ante El Salvador. A la expectativa se sumaba lo que ocurría en El Trébol de Guatemala, donde los chapines vencieron 3-0 a Surinam, dejando la mesa servida a favor de Panamá.

Con cada gol de Guatemala, Panamá se animaba más: el camino hacia Norteamérica se despejaba. Al culminar los 90 minutos y el tiempo de alargue, el país estalló en alegría. Se vio a un Christiansen llorar de emoción, a los jugadores abrazar al ‘Bolillo’ Gómez y a los fuegos artificiales iluminar el Rommel Fernández. La fiesta apenas comenzaba en una noche que prometía ser larga y teñida de blanco y rojo.

Aunque el presidente José Raúl Mulino, en su mensaje de felicitación, recordó que el miércoles era un día normal de trabajo, aunque con una concesión: “Si mañana alguien llega tarde a trabajar, lo entendemos”, miles de panameños salieron igualmente a las calles a celebrar.

“Celebremos en paz, todos unidos. Si mañana alguien llega tarde a trabajar, lo entendemos: es un patriota que festejó hasta tarde el orgullo de ser panameño. ¡El orgullo nacional permite flexibilidad! 🇵🇦 ¡Viva Panamá! ¡Viva la Sele!", escribió el mandatario.

La celebración fue en todo el país: Juan Díaz, Río Abajo, Vía España, La Chorrera, ciudad de Panamá, Chiriquí, Veraguas, Coclé, todos en un unísono que festejaba el segundo Mundial del país.

Los exmundialistas, las primeras leyendas de un país de apenas 4 millones de personas, Gabriel Torres y Gabriel Gómez, también se sumaban a la fiesta junto a los fanáticos desde el estand de TVN Max en el Rommel.

Ruta de la Selección