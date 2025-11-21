Polémica por viaje a Taiwán: Diputado Cedeño asegura que no hay uso de fondos públicos; será por temas comerciales

Uno de los puntos más controversiales que reveló el diputado fue la recepción de un mensaje de WhatsApp con la foto de la embajadora de China, en el que —según explicó— se sugería no asistir al viaje.

Ciudad de Panamá/El diputado Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos y presidente de la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional, respondió a la polémica generada por la misión parlamentaria que viajará este fin de semana a Taiwán. El presidente de la República José Raúl Mulino afirmó que no está de acuerdo con el viaje y advirtió posibles repercusiones diplomáticas, a lo que Cedeño reaccionó con firmeza.

El mandatario había dicho sobre el tema: “No voy a permitir que atraigan a Panamá un problema que no es de Panamá.”

Cedeño aclaró que, aunque Panamá mantiene relaciones diplomáticas con la República Popular China, el Tratado de Libre Comercio con Taiwán sigue vigente desde 2003-2004, y continúa generando intercambio comercial activo.

El diputado explicó que Panamá sostiene exportaciones constantes hacia Taiwán —harina, polvo, pescado, entre otros— y que la relación comercial “no se ha exterminado”.

Agregó que la Asamblea mantiene vínculos interparlamentarios con distintos países, y que la invitación provino del Parlamento taiwanés a través del diputado Manuel Cohen. No hay uso de fondos públicos, insistió, ante versiones que señalaban posibles viáticos estatales.

Cedeño señaló que la delegación será recibida por el presidente del Parlamento taiwanés y que también visitarán un parque tecnológico de semiconductores. Considera que escuchar oportunidades comerciales es parte de su rol como presidente de la Comisión de Comercio.

En la conferencia de ayer, el mandatario sugirió a los diputados comer bastante "chow mein" y del "puerquito agridulce". Ante estos comentarios, el diputado aclaró que "no come chow mein", pero que cualquier tipo de diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo debe darse en un marco de respeto.

Sobre el señalamiento del presidente respecto a quién auspicia la misión, Cedeño afirmó que el mandatario debió ser claro sobre a quién se refería.

"A nosotros se nos invitó y vamos a ser recibidos por el presidente del Parlamento de Taiwán. Así como hay personas que pueden ser amigos de los parlamentarios de Turquía, de Israel, Estados Unidos, etcétera. Hay un grupo de diputados que hemos aceptado esa invitación. No hay fondos públicos algunos, porque hay algunos pensamientos que si nos van a dar viáticos del Estado panameño. ¡Absolutamente nada!", aclaró.

Mensaje atribuido a la embajadora de China

Uno de los puntos más controversiales que reveló el diputado fue la recepción de un mensaje de WhatsApp con la foto de la embajadora de China, en el que —según explicó— se sugería no asistir al viaje.

Cedeño lo describió como un hecho “totalmente fuera de lugar”, y presentó una queja formal ante la Cancillería. No afirmó que el mensaje proviniera directamente de la diplomática, pero indicó que otros diputados de su bancada también lo recibieron.

"No te puedo aseverar que fue ella, pero sí con la cara de ella", detalló.

Valoró positivamente la reacción del Ministerio de Relaciones Exteriores, que se pronunció de manera oficial sobre el tema.

"Inmediatamente cuando recibí ese mensaje de WhatsApp, inmediatamente empecé a presentar una queja a la cancillería de frente porque a mí no me estén ni intimidando ni sugestionando, pero lo puse en pausa cuando vi el comunicado de la Cancillería", explicó.

El viaje está programado para este domingo 23 de noviembre y el retorno sería el 30, aseguró que la delegación enviará un comunicado al regresar al país.

Ley antimafia

Por otro lado, el diputado se refirió al anuncio del presidente sobre una posible ley antimafia, iniciativa que podría ser presentada a la Asamblea Nacional en las próximas semanas.

Cedeño aseguró estar dispuesto a respaldar cualquier diálogo o propuesta legislativa, pero advirtió que una ley de este tipo no será efectiva sin cambios estructurales en la justicia.

Afirmó que hoy la administración de justicia está en problemas, cuestionando fallos, medidas cautelares y actuaciones fiscales que han permitido que casos se caigan por violación de garantías o falta de sustentación adecuada.

Sostuvo que se requiere un sistema robusto, incluyendo concursos de mérito para fiscales, fortalecimiento del Tribunal de Transparencia y fallos oportunos por parte de la Corte Suprema de Justicia.

El diputado mencionó ejemplos de casos que, a su juicio, evidencian estas fallas: desde condenados que obtienen medidas que les permiten quedar en libertad, hasta exfuncionarios señalados de enriquecimiento injustificado que siguen sin enfrentar consecuencias.

Para Cedeño, una ley antimafia debe venir acompañada de protección integral para quienes investigan crimen organizado, especialmente frente a pandillas, narcotráfico y trata de personas.