Contrataciones Públicas suspende licitación de $26.1 millones para mantenimiento de la Cinta Costera y Amador

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ordenó la suspensión temporal de la licitación por $26.1 millones de balboas convocada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), cuyo objetivo era contratar el mantenimiento y la recuperación de las áreas verdes, infraestructura y vialidad de la Cinta Costera en sus tres etapas, así como del Mirador del Pacífico y la Calzada de Amador.

La decisión se tomó luego de la presentación de un reclamo por parte de la empresa Valpa Investment, con sede en Santiago de Veraguas. La firma asegura que, pese a las advertencias realizadas durante el proceso de homologación, el pliego de cargos mantiene requisitos que considera confusos y que, además, no garantizan igualdad de condiciones para todos los participantes.

Entre sus observaciones, la empresa señala que el documento no aclara si la experiencia exigida debe demostrarse mediante un solo proyecto ejecutado o si es posible sumar varios para cumplir con el criterio. Este punto, destacan, podría afectar la participación de empresas interesadas, al no existir una regla clara.

La resolución que admite el reclamo fue publicada el 14 de noviembre en el portal Panamá Compras, donde se detalla la medida de suspensión del acto público mientras se analiza el fondo del recurso.

La licitación del MOP busca asegurar el mantenimiento integral de la Cinta Costera, incluyendo sus etapas 1, 2 y 3, además del Mirador del Pacífico y la Calzada de Amador, áreas que requieren trabajos constantes para garantizar su funcionamiento y atractivo turístico.

