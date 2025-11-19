Cruce de señalamientos entre diputados y ministro del MOP por suspensión de traslados de partidas

Panamá/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) llegó a la Comisión con un paquete de 41 traslados de partidas, que sumaba más de 85 millones de dólares. Sin embargo, sorpresivamente se suspendió la discusión de 14 de estos traslados, luego de que un grupo de diputados afirmara que no tuvo tiempo de revisar la documentación.

Los diputados Ronald De Gracia, Eliécer Castrellón, Manuel Samaniego, entre otros, propusieron alterar el orden del día para suspender los siguientes traslados de partidas del MOP.

“Yo lo que quiero es un espacio de tiempo para poder analizarlo, como esto se tiene que analizar al detalle. Tiene que haber algún mecanismo para que nosotros tengamos la información. No ayer a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, cuando el país entero estaba pensando en el partido de la Selección y demás”, dijo el diputado Manuel Samaniego.

El tema generó discusión dentro de la Comisión, ya que otros diputados señalaban que la suspensión se decidió a puertas cerradas. Las declaraciones dejaron ver suspicacias.

“Porque como comisionada, lo mínimo que pido ante cada uno de mis compañeros es el respeto por compartir cuándo las solicitudes se van a realizar, y no que las mismas se realicen en un cuartito en conversación entre un par”, expresó la diputada de Vamos, Janine Prado.

Quejas del ministro del MOP

El ministro del MOP, José Luis Andrade, se quejó por la suspensión, asegurando que esta decisión afecta pagos urgentes. “Ustedes están suspendiendo el traslado a los proyectos de emergencia nacional. Usted mencionó siete millones cuatrocientos sesenta mil algo. "Ustedes están suspendiendo, yo no estoy de acuerdo en eso”, insistió el ministro.

Vamos a decretar un receso, ponemos acuerdo dijo el diputado Sergio Gálvez, quien dirigía la sesión.

La sesión también estuvo marcada por cuestionamientos sobre los motivos de los traslados. El diputado Jorge González, de Panamá Norte, reclamó que se le recortaba inversión a su circuito y recordó que, debido al estado de la carretera Transístmica en La Cabima, un motorizado sufrió un accidente.

Usted es de los que más se quejan. ¿Usted está enterado de que ya solicitó un proyecto de diez millones para el área de Panamá Norte? ¿Usted está enterado de que para el otro año hay programados diez millones más? Yo no tengo la culpa, yo no manejaba la moto”, respondió el ministro Andrade.

Pero el diputado González no se quedó callado. “Usted dice que usted no tiene la culpa, que no hay negligencia, pero van varias vidas perdidas. No estamos hablando de cualquier cosa. Entonces, si usted me habla a mí de esa manera, créame que también va a llevar para atrás”. “Yo igual, parejo, vamos parejo, no te lo ocupes”, espetó el ministro del MOP.

En la lista de traslados figuraban cuatro asignaciones a la empresa Bagatrack, tres de ellas provenientes del gobierno pasado.

Con información de Nicanor Alvarado.