MOP prevé iniciar en 2026 la rehabilitación de 12 puentes vehiculares en Panamá y San Miguelito

Panamá/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció que prevé entregar en 2026 la orden de proceder para iniciar los trabajos de rehabilitación de 12 puentes vehiculares, de los cuales 11 corresponden a estructuras tipo Mabey, ubicadas en los distritos de Panamá y San Miguelito. Se trata de obras largamente esperadas por miles de conductores, quienes durante años solicitaron mejoras sin recibir respuesta en administraciones anteriores.

Estas estructuras han permanecido 25 años sin mantenimiento. Por ello, desde el inicio de la actual gestión, la rehabilitación de los puentes Mabey fue incluida en la planificación estratégica del MOP, con el propósito de garantizar mayor seguridad vial y fortalecer la resiliencia de la infraestructura urbana.

El proceso técnico para este proyecto se desarrolló entre octubre de 2024 y mayo de 2025, período durante el cual se realizaron levantamientos especializados y se elaboraron los términos de referencia. Posteriormente, el 14 de octubre de 2025 se recibieron las propuestas de los consorcios participantes y, tras la evaluación correspondiente, el 12 de noviembre se emitió el informe de la comisión evaluadora con un posible contratista adjudicado.

Actualmente, la institución se encuentra en la fase de trámites legales previos a la firma del contrato. Una vez completado este paso, el documento será remitido a la Contraloría General de la República para su refrendo. El MOP reafirma que la licitación avanza conforme al cronograma y que la orden de proceder será emitida durante los primeros meses del verano de 2026.

El proyecto incluye reforzamiento estructural de bases, reemplazo de piezas metálicas, aplicación de pintura anticorrosiva, reparación de accesos, drenajes, señalización, barandas y un programa de mantenimiento preventivo y correctivo por tres años tras la entrega final de las obras.

Los puentes seleccionados son:

1. Puente elevado vehicular de la DIJ

2. Puente elevado vehicular de la USMA

3. Puente elevado vehicular de Vía España (Cincuentenario y El Balboa)

4. Puente elevado de Paraíso (San Miguelito)

5. Puente elevado vehicular de Villa Lucre

6. Puente elevado vehicular de Brisas del Golf 2

7. Puente elevado vehicular de Los Pueblos

8. Puente elevado vehicular de San Antonio

9. Puente elevado vehicular de Las Acacias

10. Puente elevado vehicular de la Asamblea Nacional de Diputados

11. Puente elevado de la Avenida Balboa y 3 de Noviembre

12. Puente elevado vehicular de la Avenida Martín Sosa y Transístmica

Con esta licitación, el MOP reafirma su compromiso con la transparencia, eficiencia y sostenibilidad, fortaleciendo la infraestructura vial y contribuyendo al desarrollo económico y social del país.