Aeropuerto de Tocumen cierra octubre con un crecimiento de 12% en operaciones y más de 1.8 millones de pasajeros

El principal hub de Latinoamérica movilizó 17.3 millones de viajeros en los primeros diez meses del año

Panamá/ El Aeropuerto Internacional de Tocumen cerró octubre como uno de los meses más activos del año, impulsado por un crecimiento del 12% en operaciones aéreas y un elevado flujo de pasajeros en tránsito, consolidando su posición como el principal centro de conexiones de Latinoamérica.

Entre enero y octubre de 2025, Tocumen movilizó 17,304,203 pasajeros, un aumento del 8% respecto al mismo periodo de 2024, equivalente a 1,343,493 viajeros adicionales. Solo en octubre, el tráfico alcanzó los 1,813,977 pasajeros.

El tránsito continuó siendo el motor de la operación: el 75% de los usuarios del mes correspondió a pasajeros en conexión, lo que equivale a 1,338,098 viajeros. En lo que va del año, se han registrado 2,311,723 pasajeros desembarcados (+5%) y 2,401,951 embarcados (+2%), con un promedio diario de 58,515 pasajeros en octubre.

Podría leer. Panamá sigue en listas internacionales de paraísos fiscales, reconoce el canciller en congreso tributario

En cuanto a las operaciones aéreas, el aeropuerto acumula 137,119 movimientos entre enero y octubre, un crecimiento del 8% respecto al año anterior. Octubre cerró con 14,301 operaciones, un incremento del 12% frente al mismo mes de 2024, promediando 412 operaciones diarias. Del total, el 89% correspondió a vuelos comerciales; el 7%, a carga; el 2%, a aviación general; y el 2%, a vuelos chárter, paradas técnicas y operaciones especiales.

Durante el mes operaron 14 aerolíneas comerciales y 14 aerolíneas de carga, conectando a Panamá con 87 destinos internacionales. Los principales mercados de octubre fueron Bogotá (101,548 pasajeros), San José (76,183), Miami (71,621), Punta Cana (71,261) y Medellín (70,217). En el acumulado anual, Bogotá lidera con 887,362 pasajeros, seguido por San José (771,301), Miami (741,018), Medellín (716,182) y Punta Cana (666,411).

La carga aérea también mostró un desempeño positivo. Entre enero y octubre se movilizaron 202,740 toneladas métricas, un aumento del 15% (26,712 toneladas adicionales). Solo en octubre se manejaron 22,708 toneladas, un crecimiento del 10% respecto al mismo mes de 2024.

Te puede interesar. Panamá vs. El Salvador: Policía Nacional activa operativo de seguridad y de tránsito en el estadio Rommel Fernández

“Estos resultados reflejan el compromiso de todo el equipo del aeropuerto y la confianza de las aerolíneas y los pasajeros. Octubre fue un mes especialmente dinámico, lo que confirma que Panamá continúa fortaleciéndose como punto de conexión regional”, destacó José Antonio Ruiz Blanco, gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Con una operación estable, crecimiento sostenido y una conectividad cada vez más sólida, Tocumen reafirma su papel como La Puerta de las Américas, aportando al turismo, al comercio y al desarrollo económico del país.