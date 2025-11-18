Panamá vs. El Salvador: Policía Nacional activa operativo de seguridad y de tránsito en el estadio Rommel Fernández

Autoridades coordinan el movimiento en las vías y un servicio especial de MiBus gratuito para facilitar la movilización de los fanáticos.

Panamá/La Policía Nacional puso en marcha un amplio operativo de seguridad para garantizar el orden y la movilidad de los fanáticos que asistirán al estadio Rommel Fernández la noche de este martes para el partido de eliminatoria entre Panamá y El Salvador.

Se anunciaron desvíos viales para el ingreso de vehículos y peatones al estadio. Los conductores que circulen por la vía José Agustín Arango deberán tomar rutas alternas establecidas para agilizar el tránsito hacia el estadio.

José Pitti, de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito, explicó que la calle lateral del Rommel Fernández, ubicada junto al Centro de Alto Rendimiento, será cerrada a partir de las 4:00 p.m., debido al ingreso de la Selección de Panamá. Además, unidades de tránsito estarán distribuidas en puntos estratégicos para la regulación vehicular y peatonal.

Pitti también informó que se mantendrán equipos en las entradas y salidas del estadio para garantizar un flujo seguro. En caso de que Panamá clasifique y los festejos continúen, habrá operativos adicionales en Calle 50, Amador y la Cinta Costera. Más de 100 unidades se desplegarán para reforzar estas áreas.

Por su parte, Julio Yao, director de Logística de MiBus, anunció que se habilitará una ruta especial gratuita para los fanáticos. El recorrido iniciará en la estación del Metro de El Crisol, avanzará por la avenida Domingo Díaz, continuará hacia la calle 116 Oeste, pasará por el Tabernáculo de la Fe y llegará hasta la entrada frontal del estadio.

El servicio de MiBus operará desde las 4:00 p.m. hasta que finalice el partido.