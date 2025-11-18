Panamá vs. El Salvador: El estadio Rommel Fernández está listo para una cita histórica rumbo al Mundial 2026

Sintoniza el partido entre Panamá y El Salvador hoy 18 de noviembre a las 8:00 p.m. (previa 6:00 p.m.) por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (solo en el territorio panameño).

Ciudad de Panamá/El estadio Rommel Fernández se prepara para vivir una de las noches más intensas de su historia. Esta noche, a las 8:00 p.m., Panamá recibe a El Salvador en un partido clave de eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de la FIFA 2026, con la clasificación en juego y una nación entera lista para convertirse en el undécimo jugador sobre el césped.

Pedro Vita, gerente de Comunicación de la Federación Panameña de Fútbol, lanzó un mensaje claro y unificador desde las entrañas del estadio: “La consigna es desde el minuto 1 hasta el minuto 90, hasta que pite el árbitro el final del encuentro: apoyo total y que se escuche el Rommel como nunca antes en la historia se había escuchado”.

El escenario es imponente: las 20.000 butacas del estadio lucen banderitas nacionales, un espectáculo visual que coincide con el Mes de la Patria y que busca convertir al público en el “jugador número 12”.

“Ese famoso jugador número 12 tiene que aparecer hoy sí o sí como nunca antes. Eso los jugadores y el cuerpo técnico lo van a sentir y va a ser lo último que haga falta para lograr la victoria”, afirmó Vita.

La Federación Panameña de Fútbol enfatizó que el apoyo debe ser apasionado, pero respetuoso.

“Recordemos que el grito que sale del corazón no necesita palabras de odio. Nuestro apoyo es de orgullo, de identidad y de fe. El jugador necesita saber que el respaldo del fanático está más vigente que nunca”, expresó Vita.

Logística y acceso

Las puertas del Estadio Rommel Fernández abrieron a las 4:00 p.m. para permitir el ingreso gradual. Vita hizo un llamado urgente: “Lleguen lo más temprano posible. Es hora pico, es un día hábil. No a la reventa: es ilegal, está mal, y además puede terminar comprando un boleto falso o replicado. El boleto solamente puede ser escaneado una vez; después queda inhabilitado”.

Los jugadores de ambas selecciones saldrán a calentar a las 7:20 p.m. —50 minutos antes del pitazo inicial—, y Vita pidió a los aficionados estar dentro del estadio antes de esa hora: “Faltando 20, 15 minutos para que lleguen las 7:10, todos adentro, porque el jugador tiene que empezar a sentir ese aliento desde que sale al calentamiento”.

Fan Fest y seguridad: todo coordinado

El Fan Fest se desarrolla en los alrededores del estadio, con actividades para familias y fanáticos que llegan con anticipación. La seguridad, clave en esta noche, cuenta con el apoyo de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito.

“Estamos muy pero muy agradecidos con la Policía Nacional. No es por inseguridad, sino porque va a haber mucho más movimiento alrededor del estadio. Su trabajo ha sido espectacular”, destacó Vita.