Panamá sigue en listas internacionales de paraísos fiscales, reconoce el canciller en congreso tributario

El canciller de Panamá, Javier Martínez Acha, inauguró este martes 18 de noviembre el Segundo Congreso Internacional Tributario, donde explicó que el país continúa incluido en algunas listas de jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales o no cooperantes en materia de transparencia fiscal.

Entre estas se encuentran la lista de la Unión Europea y la clasificación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que aún mantiene a Panamá entre las naciones con deficiencias en el intercambio de información tributaria.

Durante su intervención, Martínez Acha defendió que Panamá no es un paraíso fiscal y destacó que el país coopera activamente con múltiples organismos internacionales, entre ellos la Unión Europea, la OCDE y entidades regionales del continente americano.

Señaló que Panamá cuenta con numerosos acuerdos de intercambio de información tributaria y está en disposición de firmar más con cualquier país que así lo solicite, pues —según afirmó— no existe nada que ocultar en materia fiscal. También comentó que Asia nunca ha incluido a Panamá en listas discriminatorias relacionadas con transparencia.

Viaje de diputados a Taiwán

El canciller también se refirió al viaje que realizarán a Taiwán varios diputados panameños, entre ellos Ernesto Cedeño, Betserai Richards de la bancada Seguimos y Eduardo Gaitán de la bancada Vamos, además de otros diputados de distintos partidos.

Martínez-Acha reiteró que no está de acuerdo con esta visita, postura que ya había sido expresada anteriormente tanto por él como por el presidente de la República. Subrayó que la política exterior del país es dirigida constitucionalmente por el presidente a través de la Cancillería y recordó que Panamá no mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán, aunque sí existe un tratado de libre comercio vigente.

Los diputados han señalado que durante su viaje sostendrán reuniones con representantes de distintos sectores empresariales taiwaneses.

