Capturan a tres personas por privación de libertad de cuatro mujeres; estaban dentro de una casa en Colón

Al llegar al lugar, fueron aprehendidos los sospechosos: dos menores y un adulto.

Cuatro mujeres fueron rescatadas por la Policía Nacional tras una alerta en la que informaba de una supuesta privación de libertad en la provincia de Colón.

Según el informe, las víctimas se encontraban dentro de una residencia; así lo detalló el subcomisionado Carlos Asprilla.

Al llegar al lugar, fueron aprehendidos los sospechosos: dos menores y un adulto.

La alerta fue atendida de inmediato para lograr la recuperación de las presuntas víctimas, además del decomiso de algunas evidencias.

Estas personas fueron remitidas ante las autoridades competentes para los trámites pertinentes, mientras las investigaciones para esclarecer continúan.