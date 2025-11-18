Minseg y EEUU abren convocatoria para formación de jóvenes en academias policiales y militares

Los aspirantes deben contar con la capacidad de leer, escribir y hablar el idioma inglés , para aspirar a cursar estudios en la Academia Militar West Point; Academia de la Fuerza Aérea; Academia Naval y la Academia de la Guardia Costera de Estados Unidos.

El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), en alianza con la Embajada de los Estados Unidos en Panamá, anunció este martes la apertura de la convocatoria para jóvenes panameños entre 18 y 22 años de edad que estén interesados en participar en el proceso de selección para cursar estudios en academias policiales y militares a partir del año 2026.

La convocatoria estará disponible hasta el miércoles 10 de diciembre a las 4:00 p.m.

Requisito indispensable

Los aspirantes deben contar con la capacidad de leer, escribir y hablar el idioma inglés, para aspirar a cursar estudios en la Academia Militar West Point; Academia de la Fuerza Aérea; Academia Naval y la Academia de la Guardia Costera de Estados Unidos.

Los interesados pueden comunicarse con la Oficina de Cooperación Internacional del Minseg a través de las siguientes líneas telefónicas:

515-2815

516-2842

516-2831

"Este programa refleja el compromiso del Estado en brindar oportunidades educativas y de formación internacional para jóvenes panameños con deseos de superación y vocación de servicio a la patria", detalló el Ministerio de Seguridad en el comunicado.

