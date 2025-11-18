Cloudflere: Caída mundial afecta a X, ChatGPT, Canva y otras aplicaciones ¿Qué se sabe?

De acuerdo a su sitio web, brinda servicios a un 20% de todos los sitios registrados en internet y está presente en más de 125 países, incluida China continental, en donde ofrece más de 60 servicios en la nube.

Una importante falla en la infraestructura del proveedor de servicios de internet Cloudflare provocó hoy una interrupción de alcance global, dejando inaccesibles o intermitentes a miles de sitios web y aplicaciones que dependen de su red.

El incidente, que se registró desde tempranas horas de la mañana de este martes 18 de noviembre, según los primeros informes de miles de usuarios.

La caída generó inmediatamente un efecto dominó que afectó a un vasto número de plataformas de uso masivo. Entre los servicios que reportaron problemas se encuentran:

La red social X (anteriormente Twitter) experimentó fallos en la carga de publicaciones y en el acceso general.

Plataformas de IA, como ChatGPT y herramientas de diseño como Canva, presentaron interrupciones y errores.

Usuarios del popular videojuego League of Legends y otras plataformas como Discord reportaron problemas de conectividad y acceso.

Numerosos portales de noticias y la propia herramienta de monitoreo Downdetector también se vieron afectados, manifestando errores generalizados, principalmente del tipo "Error 500".

Al ingresar a ChatGPT, los usuarios reportaron el mensaje: "Por favor, desbloquee challegues.cloudflere.com para continuar”.

Origen del problema

Cloudflare, que gestiona una red global esencial para la seguridad y la velocidad de millones de sitios web, aplicaciones e inteligencia artificial, reconoció rápidamente el problema. La compañía emitió un comunicado indicando que se encontraban investigando lo que denominaron una "degradación del servicio interno".

“Nuestro proveedor de portal de soporte está experimentando problemas, por lo que los clientes podrían tener dificultades para ver o responder a sus casos de soporte (...) Cloudflare está experimentando una degradación interna del servicio”, cita el comunicado publicado por Bloomberg News.

La empresa activó inmediatamente protocolos de recuperación y, minutos después de iniciarse la crisis, empezó a reportar las primeras señales de mejoría, indicando que se estaba "implementando una solución". Cloudflare advirtió a sus clientes que, a pesar de los esfuerzos de restauración, podrían seguir observando tasas de error superiores a lo normal mientras continúan las labores de corrección y se investiga la causa raíz del pico de tráfico.

¿Qué es Cloudflare?

Cloudflare es una corporación de infraestructura web que actúa como un intermediario crucial entre los usuarios y los servidores de los sitios web. Ofrece servicios de distribución de contenidos para acelerar la carga de las páginas y soluciones de ciberseguridad para protegerlas de ataques maliciosos, lo que explica el alcance masivo de la interrupción.

De acuerdo a su sitio web, brinda servicios a un 20% de todos los sitios registrados en internet y está presente en más de 125 países, incluida China continental, en donde ofrece más de 60 servicios en la nube.