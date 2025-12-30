Se reanuda búsqueda de adolescente desaparecido en el río Santa María

El Roble de Aguadulce, Coclé/Este martes 30 de diciembre se reanudó la búsqueda de un adolescente de 13 años desaparecido desde el lunes en el río Santa María.

El hecho se dio cerca de Charco el Rey, en El Roble de Aguadulce, provincia de Coclé.

El joven llegó al sitio con familiares y la fuerte corriente lo arrastró. El área es difícil porque hay zonas boscosas.

Personal del Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) han procedido con las labores de búsqueda que fueron suspendidas ayer.

En este punto también hay civiles que se unieron a la búsqueda. Las autoridades instan a las personas a tener precaución cuando asisten a los ríos.

En tanto, el Sinaproc informó que ayer se ubicó a una persona que estaba desaparecida en el sector de Boca Parita, tras el vuelco de una embarcación artesanal.

Con información de Eduardo Javier Vega