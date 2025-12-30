El Estadio Roberto Mariano Bula avanza y apunta al Béisbol Mayor 2026

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil lo disfrutarás EN VIVO por TVMAX a partir del 3 de enero con el juego Colón vs Coclé desde las 7:00 pm.

Panamá/Los trabajos de reconstrucción del Estadio Roberto Mariano Bula, ubicado en la ciudad de Colón, continúan avanzando de manera sostenida y ya alcanzan un 85 % de ejecución, según informó el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes).

La obra, que forma parte del ambicioso proyecto de Renovación Deportiva de Colón, cumple además con diversos criterios exigidos por la Major League Baseball (MLB), lo que eleva significativamente su estándar y proyección internacional.

El anuncio fue confirmado por el director de Pandeportes Miguel Ordoñez, durante la conferencia de prensa de lanzamiento del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, donde también se oficializó que el renovado coliseo colonense será la sede del partido inaugural del próximo Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, un hecho que devuelve protagonismo deportivo a la provincia atlántica.

Infraestructura moderna y visión integral

El nuevo Estadio Roberto Mariano Bula contempla una infraestructura de primer nivel. Entre sus principales características se destacan locales comerciales, baños públicos, baños con vestidores para deportistas, clubhouse, salón de conferencias, enfermería, cabinas de prensa, además de luminarias, pantalla gigante y cintillos publicitarios de última generación, junto a una novedosa fachada que moderniza la imagen del recinto.

Uno de los elementos más llamativos es la inclusión de dos dormitorios con capacidad para 32 jugadores cada uno, equipados con 16 camarotes por dormitorio, una facilidad pensada para competencias nacionales e internacionales de larga duración.

Terreno avalado por la MLB

A nivel de cancha, el estadio contará con un terreno de césped sintético con especificaciones de la Major League Baseball, lo que lo hará apto para ligas locales, partidos internacionales y béisbol profesional. Además, se ejecutó una importante mejora en el sistema de drenaje, elevando la superficie del terreno 30 centímetros, con el objetivo de evitar las históricas inundaciones que afectaban al coliseo.

Historia, inversión y retos superados

El Estadio Roberto Mariano Bula es un recinto emblemático de Colón y fue declarado monumento histórico el 14 de agosto de 2002. Lleva el nombre de Roberto Mariano Bula, reconocido dirigente deportivo, poeta y autor del himno de Colón, una figura clave en la identidad cultural y deportiva de la provincia.

La obra ha enfrentado múltiples retrasos desde 2017, con adendas contractuales, cambios de plazos y ajustes presupuestarios, influenciados por el aumento en el costo de materiales y los efectos de la pandemia. El proyecto está a cargo de la empresa APROCOSA y registra una inversión estimada de B/. 33.7 millones, cifra superior a los 15-16 millones contemplados inicialmente.

Capacidad y proyección

Una vez culminado, el estadio tendrá capacidad para 5,000 aficionados, 102 estacionamientos y una infraestructura integral que lo posiciona como uno de los escenarios más modernos del país. Su reapertura marcará un antes y un después para el béisbol panameño, especialmente para la provincia de Colón, que se prepara para volver a ser epicentro del deporte nacional.

