Retienen más de $16 mil sin declarar en el aeropuerto Panamá Pacífico; pasajera llevaba oculto el dinero en sus partes íntimas

Según el informe, este dinero fue retenido por no haber sido declarado conforme a la normativa vigente, y se procedió a realizar las notificaciones correspondientes al Ministerio Público para el inicio del trámite legal y las investigaciones pertinentes.

Ciudad de Panamá/Un caso de transporte de dinero oculto y no declarado fue detectado por la Autoridad Nacional de Aduana en la terminal aérea de Panamá Pacífico. Al realizar la diligencia se contó con apoyo de la Policía Nacional y se logró retener un monto de $16.067.00.

La irregularidad fue detectada en una pasajera, de nacionalidad cubana, procedente de La Habana, Cuba, en vuelo internacional, quien fue tipificada con alerta de riesgo tras pasar por el escáner y ser entrevistada por el inspector de aduanas. Al encontrar las inconsistencias, se decidió realizar una revisión secundaria.

Durante la verificación, la pasajera colocó sobre la mesa un sobre con $4,900.00, pero al continuar con la inspección, se le practicó una revisión corporal, encontrándose en sus partes íntimas una suma adicional de $11,167.00 dólares americanos.

Según el informe, este dinero fue retenido por no haber sido declarado conforme a la normativa vigente, y se procedió a realizar las notificaciones correspondientes al Ministerio Público para el inicio del trámite legal y las investigaciones pertinentes.

Le puede interesar: