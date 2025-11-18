Ministerio de Educación abre concurso para nombrar más de 3.800 docentes para el año escolar 2026

Las asignaturas con mayor demanda son maestro de grado, maestro de preescolar, profesor de español y profesor de ciencias. En educación media, la demanda varía según el plan de estudios de cada centro educativo.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Educación (Meduca) lanzó oficialmente el proceso de selección y nombramiento de más de 3.800 docentes para cubrir vacantes en todo el país, con el objetivo de garantizar el inicio oportuno del año escolar 2026. La convocatoria, publicada el 14 de noviembre, abre las postulaciones a partir del 25 de noviembre hasta el 2 de diciembre, exclusivamente por vía digital.

Jaime Castillo, asesor del Despacho Superior del Meduca, confirmó que se han registrado 3.883 posiciones hasta el momento, con proyección de llegar entre 3.900 y 4.000 vacantes al cerrar el proceso de registro. “Este concurso es el más grande de los últimos años y responde a la necesidad urgente de reemplazar a docentes que se han jubilado”, señaló.

Según Castillo, cerca del 40% del personal docente ha dejado la institución en los últimos años por jubilación, un fenómeno que ha generado vacíos en pleno año escolar. “Es imposible controlarlo porque depende de la decisión individual de cada profesional. Hacerlo sería violarle derechos fundamentales que la institución no tiene protesta ni tampoco deseó hacerlo”, explicó.

Las asignaturas con mayor demanda son maestro de grado, maestro de preescolar, profesor de español y profesor de ciencias. En educación media, la demanda varía según el plan de estudios de cada centro educativo.

Uno de los cambios más significativos de este proceso es la reinstauración de la plataforma digital utilizada entre 2009 y 2014. “Todo va a ser a través de la página de Internet nuevamente con un proceso dinámico. Esto permite transparencia, pero también seguridad”, afirmó Castillo. El sistema elimina cualquier posibilidad de intervención manual y garantiza la meritocracia.

Los aspirantes podrán postularse hasta en cinco posiciones por nivel (maestro o profesor), siempre que cumplan con los requisitos académicos correspondientes. “Si soy maestro, puedo aplicar a cinco plazas; si también soy profesor, puedo aplicar a otras cinco”, detalló.

Además, el Meduca reforzó las condiciones para las plazas en áreas de difícil acceso: “Ahora las posiciones en áreas de difícil acceso, por disposición de la ley, suelen ser permanentes. Incluso si salen como TEFA, pueden convertirse en nombramientos permanentes si el centro educativo lo requiere después de los primeros 30 días de clases”.

Los requisitos son claros: ser ciudadano panameño, estar inscrito en el Registro Permanente Elegible (desde 2005) y cumplir con los títulos y certificaciones exigidos por la asignatura solicitada. Los documentos a presentar son: certificado de salud física, certificado de salud mental y certificado de antecedentes personales.

Castillo invitó a los docentes a familiarizarse con la plataforma antes del 25 de noviembre. “Es una plataforma amigable que explica paso a paso qué tienen que hacer”. El proceso es completamente virtual y aplica para todos: permanentes, temporales e interinos.

Según el asesor, el objetivo es que los nuevos docentes estén en sus aulas antes del 2 de marzo de 2026 —fecha de inicio del año escolar— y que reciban sus salarios en la primera quincena de marzo, tal como se logró en 2025.

“La meta nuestra no solo es garantizar que ellos estén en el puesto al inicio del año escolar, sino repetir lo que se hizo durante el año 2025”, subrayó.

Se estima que entre 27.000 y 30.000 docentes competirán por estas plazas. El MEDUCA asegura que este concurso es el más transparente de la historia educativa nacional.

“Si le mandamos un mensaje a nuestros seleccionados, el país está con ustedes”, concluyó Castillo.