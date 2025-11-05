Lucy Molinar sobre el año escolar 2025: “El tiempo perdido no se recupera, pero el conocimiento sí”

El año escolar 2025 estuvo marcado por la paralización de labores de los gremios magisteriales por más de dos meses.

A pocas semanas de culminar el año escolar 2025, la ministra de Educación, Lucy Molinar, reconoció que las afectaciones provocadas por el paro nacional de docentes mantienen grandes desafíos para el sistema educativo, aunque aseguró que el Ministerio trabaja para aprovechar al máximo los días restantes de clases y reforzar los aprendizajes.

La ministra explicó que el Ministerio de Educación (Meduca) ha implementado el programa 4R —Recuperar, Reinsertar, Retener y Reflexionar— con el objetivo de reconectar a los estudiantes con el proceso educativo y mitigar los efectos del prolongado periodo sin clases.

“Tenemos pocas semanas para terminar el año y estamos sacándole el mejor provecho a cada minuto de clases. La idea es privilegiar el conocimiento y fortalecer la motivación de los estudiantes”, señaló Molinar.

Sin embargo, la ministra fue clara al reconocer las limitaciones del proceso de recuperación académica, tras la suspensión de clases a nivel nacional a causa del paro docente.

El tiempo no se recupera nunca. Se recupera el conocimiento, probablemente, dependiendo de la fuerza del aula y de la voluntad del estudiante. Pero las herramientas para que lo logre deben estar disponibles, y eso es lo que estamos garantizando. — Lucy Molinar - Ministra de Educación

Molinar enfatizó que uno de los principales retos del Meduca es fomentar la responsabilidad individual de los estudiantes para que asuman un rol activo en su aprendizaje. “Estamos tratando de crear conciencia en los jóvenes de que el aprendizaje también depende de su iniciativa personal, de esa curiosidad por saber más”, expresó.

El año escolar 2025 estuvo marcado por la paralización de labores de los gremios magisteriales, que se extendió durante más de dos meses como parte del rechazo a la Ley 462, la cual modificó el sistema de pensiones del país. El paro afectó la enseñanza en centros educativos oficiales en todo el país, obligando al Meduca a reajustar los programas de estudio.

Como consecuencia del paro, algunos docentes fueron destituidos y se anunció que no se pagarán salarios correspondientes a los días no laborados. La situación, además provocó que el Gobierno Nacional emitiera un decreto que estableció un procedimiento especial y transitorio para el nombramiento inmediato de nuevos maestros y profesores.

A pesar de este escenario, la ministra aseguró que el enfoque actual está puesto en cerrar el año con estabilidad, priorizando la evaluación del aprendizaje y garantizando el paso de los estudiantes al siguiente nivel.

“Este año ha sido irregular, pero el compromiso es que ningún estudiante quede rezagado por causas ajenas a su esfuerzo. Vamos a cerrar el año con esperanza, pero también con mucha reflexión sobre lo que hemos aprendido como país”, concluyó.

Firma de acuerdo que puso fin al paro

El 11 de julio de 2025, tras más de 80 días en huelga, 21 gremios magisteriales firmaron un acuerdo con el Meduca, que puso fin al paro docente. El documento llamado “Declaración de principios por la educación y por el retorno inmediato e ininterrumpido a clases”, estipulaba siete puntos, entre los cuales se destacaba el retorno a clases a partir del 14 de julio.

Así mismo, se dejaba clara que el Meduca declara que no habrá pago de salario por días no trabajados y que se mantendrán los procesos iniciados antes de la firma de la declaración. Se garantizará el debido proceso y se cumplirá con lo que determinen los tribunales de justicia.

Los directores de los centros educativos tendrán 5 días hábiles, contados a partir del 14 de julio, para responder a los recursos de reconsideración presentados por los docentes. Si no les responden en ese lapso de tiempo, los maestros que presentaron recursos ingresarán a laborar durante el período que tome resolver el recurso.