Concurso de nombramiento docente: Meduca anuncia calendario y requisitos para el 2026

El Ministerio de Educación (Meduca) anunció este jueves los detalles del concurso de vacantes para maestros y profesores que regirá para el año escolar 2026, con el objetivo de garantizar que el primer día de clases los centros educativos cuenten con la mayor cantidad de docentes nombrados en sus puestos.

Según la institución, este 14 de noviembre se emite la convocatoria oficial, mientras que los días 24 y 25 de noviembre se anunciará formalmente la apertura del concurso. Los educadores interesados podrán postularse y subir su documentación de forma digital del 25 de noviembre al 2 de diciembre.

Requisitos obligatorios

El proceso se realizará bajo el Decreto 56 del 10 de octubre de 2025, que establece nuevas condiciones para quienes aspiren a un puesto docente. Los participantes deberán adjuntar tres certificaciones indispensables:

Certificado de salud física

Certificado de salud mental

Certificado de antecedentes penales

Cada educador podrá postularse hasta a cinco vacantes. Las autoridades recordaron que cualquier duda o consulta debe ser atendida en las direcciones regionales de educación, donde el personal brindará apoyo para completar la postulación digital.

“Que nadie se quede sin concursar si tiene interés. Las direcciones regionales están disponibles para orientar y apoyar”, insistieron los voceros del Meduca.

Más de 3,200 vacantes a concurso

Hasta el corte del día anterior, el Meduca registra más de 3,200 vacantes que saldrán a concurso a nivel nacional. Estas incluyen puestos por periodo TEFA, así como nombramientos probatorios de uno o dos años, dependiendo de la necesidad del centro educativo.

Las autoridades destacaron que este proceso es decisivo para iniciar el año escolar con las plazas cubiertas:

“El país tendrá el primer día de clases el mayor porcentaje de docentes necesarios. Pero eso solo será posible si cumplimos estrictamente los tiempos del concurso”, indicó el ministerio.

Regiones con mayor necesidad

Aunque la distribución de vacantes es variable, el Meduca precisó que las áreas con mayor demanda de docentes son:

Panamá Oeste

Bocas del Toro

Chiriquí

Darién

Comarcas indígenas

Mientras tanto, provincias como Los Santos y Herrera registran una disminución en la demanda debido a la reducción de matrícula.

Próximas fechas claves

14 de noviembre: publicación de la convocatoria

publicación de la convocatoria 24 y 25 de noviembre: anuncio oficial de apertura del concurso

anuncio oficial de apertura del concurso 25 de noviembre al 2 de diciembre: período para subir documentos y completar la postulación en línea

El Meduca reiteró que los interesados deben asegurarse de entregar toda la documentación requerida para no quedar fuera del proceso.

Información de Jorge Quiróz