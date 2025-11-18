Un influencer entre los cinco capturados por fraude de más de $786 mil en perjuicio de la Caja de Ahorros

Otra de las personas aprehendidas en la operación "Fraude Total" por la supuesta comisión del delito financiera y blanqueo de capitales.
La Fiscalía Metropolitana, a través de la Sección contra el Orden Económico, desarrolló este martes la operación "Fraude Total" para desarticular un grupo dedicado a un esquema de fraude financiero en perjuicio de la Caja de Ahorros, que generó un daño patrimonial de $786,171.98.

Durante las diligencias simultáneas realizadas en distintos puntos de los distritos de Panamá y San Miguelito, cinco personas fueron aprehendidas, entre ellas un influencer, quien según la investigación obtuvo un beneficio económico superior a 30,000 dólares dentro de esta red.

También se encontró un arma de fuego con 15 municiones, las cuales fueron decomisadas y forman parte del expediente en investigación.

De acuerdo con las pesquisas, los involucrados habrían presentado a la Caja de Ahorros informes de avalúos falsificados para obtener un préstamo hipotecario por el monto antes indicado. La Fiscalía informó que los detenidos están siendo investigados por delito financiero y blanqueo de capitales, al considerarse que manipularon documentación para acceder a fondos bancarios de forma ilegal.

En los allanamientos se ubicaron indicios relacionados con la investigación, los cuales serán analizados como parte del proceso judicial.

En esta operación participaron siete fiscales y se desarrolló con apoyo de agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, como parte de un despliegue coordinado para asegurar la recolección de evidencia y la captura de los presuntos responsables.

