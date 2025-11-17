Cárceles al límite: más de 25 mil reclusos y aumento de corrupción interna

Panamá/Los privados de libertad en las cárceles panameñas superan los 25,000 internos, pero esta situación se complica, según las autoridades, por la cantidad de operaciones policiales y judiciales que se realizan en las calles del país. Estos hechos, sumados a los casos de incremento de homicidios, femicidios y otros delitos donde los asesinos y ladrones son detenidos, mantienen las cárceles a su máxima capacidad. Debido a esta situación, las autoridades buscan la forma de ir conmutando penas y creando espacios para los nuevos internos.

Temas de educación, temas de programas productivos para que realmente la persona al final, tú puedas hacer un trabajo que elimine la violencia, por lo menos la disminuya afuera. El reflejo de lo que tú tienes aquí es lo que está pasando en la sociedad. El privado de libertad que está aquí es porque lo agarraron, pero allá afuera cuántos hay que todavía se mantienen delinquiendo o ocasionando situaciones complejas para el resto de la sociedad”, manifestó la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo.

Otro de los grandes desafíos con los que se enfrentan las autoridades del sistema penitenciario es la corrupción entre funcionarios que laboran en los penales, los familiares y visitantes.

La titular indicó que “el familiar no es el que me está introduciendo artículos prohibidos al sistema, no es el que está trayendo dinero. Aquí se han dado situaciones donde precisamente hoy veía una data que nos están dando, donde abogados que están entrando a venir a atender están también participando en este tipo de cosas. No ayuda, no ayuda y al final los vamos a procesar, se van a poner las denuncias”.

Por su parte, el director del Sistema Penitenciario, Jorge Torregrosa, dijo que los operativos para sacar artículos prohibidos de las cárceles continúan, pero aun así se han detectado funcionarios corruptos que han sido destituidos.

Hay 14 investigaciones abiertas, 8 condenados y que ya forman parte dentro de los centros penales. ¿Pasaron a ser de custodios a detenidos? Correctamente, así mismo es”, acotó Torregrosa.

La ministra de Gobierno manifestó que, para poner orden en algunos casos que vinculan a los detenidos, se presentará en enero del próximo año una reforma a la ley que cambiará el sistema penitenciario y que además busca mejorar la calidad de vida de los internos.

Con información de Hellen Concepción.