Clima en Panamá: Lluvias aisladas y condiciones variables predominarán este martes 18 de noviembre

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que para este martes 18 de noviembre se esperan condiciones variables en ambas vertientes del país, con aguaceros, actividad eléctrica, variaciones en el viento y niveles elevados de radiación UV-B.

En la vertiente del Caribe, se prevé que durante el día se registren aguaceros dispersos con actividad eléctrica en la zona marítima oriental, los cuales incursionarán hacia la comarca Guna Yala y la Costa Arriba de Colón, dejando aguaceros entre aislados y dispersos de variada intensidad. Además, existe probabilidad de lluvias aisladas en Costa Abajo de Colón y el Norte de Veraguas.

En la vertiente del Pacífico, el Imhpa anticipa que en horas de la mañana se presenten aguaceros aislados, algunos con intervalos fuertes y con posibilidad de actividad eléctrica en Panamá y sectores de Panamá Oeste, condiciones que podrían extenderse hasta la tarde. Para ese periodo también se mantiene la probabilidad de chubascos aislados en provincias centrales y Darién.

En la noche se esperan aguaceros aislados en el golfo de Panamá y algunas lluvias aisladas en sectores de Darién, Panamá, Panamá Oeste y el sur de Veraguas.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 24°C y 27°C en la cordillera Central, mientras que en el resto del país se ubicarán entre 28°C y 32°C.

En cuanto al viento, se espera que durante el día predominen direcciones del noroeste a noreste, con velocidades de hasta 30 km/h en la zona marítima oriental y central del Caribe panameño y en el golfo de Panamá. También se prevén velocidades de hasta 25 km/h en sectores de la comarca Guna Yala, Colón, Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Herrera y Los Santos. En el resto del país, los vientos serán variables, con velocidades de hasta 20 km/h.

Sobre las condiciones marítimas, el Caribe presentará olas entre 0.5 y 1.2 metros, con periodos de 4 a 8 segundos, mientras que en el Pacífico se esperan olas entre 0.3 y 0.9 metros y periodos de 10 a 12 segundos.

El Imhpa también advierte que los índices de radiación UV-B alcanzarán valores máximos entre 05 y 06, con riesgo moderado y alto en el oriente y centro de la vertiente del Caribe. En el resto del país, los índices se ubicarán entre 07 y 10, considerados de riesgo alto y muy alto.

