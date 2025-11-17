Especialistas alertan sobre el deterioro emocional en casos de desapariciones

Según expertos, la espera se convierte en un proceso emocionalmente extenuante que puede desencadenar crisis de ansiedad, depresión o incluso afectar la dinámica familiar.

Ciudad de Panamá/Cada día se reportan nuevas alertas de personas desaparecidas en distintos puntos del país, una situación que mantiene a las autoridades en constante seguimiento, pero que también deja profundas secuelas en los familiares, quienes enfrentan angustia, incertidumbre y un desgaste emocional que puede afectar su salud mental.

“Están siempre en un estado de alerta, en un estado de crisis, un estado de desesperanza, porque no saben lo que está pasando, y segundo, no saben lo que está pasando con su familiar”, explicó Lizmaineth Hernández, especialista en salud mental.

Te puede interesar: Expertos alertan sobre riesgos cibernéticos ante el aumento de dinero por las fiestas de fin de año

La falta de respuestas claras e inmediatas agrava el estrés de quienes aguardan información. Según expertos, la espera se convierte en un proceso emocionalmente extenuante que puede desencadenar crisis de ansiedad, depresión o incluso afectar la dinámica familiar.

Frente a este panorama, los profesionales recomiendan que los parientes de personas desaparecidas busquen apoyo psicológico desde el inicio de la búsqueda.

“Hay que colocar a un líder familiar y realizar reuniones para saber qué hacer, identificar quiénes están más afectados y organizarse. Cada centro de salud cuenta con un equipo amplio de profesionales de salud mental”, señaló Edwin Solís, psicólogo del Minsa.

Las autoridades reiteran que, además de las labores de investigación y rastreo, es esencial que las familias reciban atención emocional durante todo el proceso.

Con información de Kayra Saldaña