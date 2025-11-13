Familiares de jóvenes desaparecidos en La Chorrera marchan para solicitar respuestas

La manifestación partió desde el Parque Feuillet y culminó en el Parque Libertador, donde posteriormente realizaron una vigilia. Los participantes marcharon vestidos de blanco y portando pancartas, globos y fotografías de los jóvenes.

La Chorrera, Panamá Oeste/Familiares de Daniel Barrios y Eduardo Sánchez, dos jóvenes que se mantienen desaparecidos en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, realizaron este jueves 13 de noviembre una caminata para exigir justicia y solicitar que se agilicen las investigaciones que permitan dar con su paradero.

Otra de las asistentes pidió a las autoridades actuar con mayor diligencia: “Que nos ayuden con todos los casos, no solo con el de mi hermano. Sabemos que hay muchos más. Solo pedimos que hagan su trabajo”, dijo.

De acuerdo con sus allegados, Eduardo Sánchez desapareció hace más de 20 días y residía en El Progreso No. 2, mientras que Daniel Barrios, desaparecido desde hace más de tres meses, vivía en el sector de El Coco. Las familias reiteraron que continuarán con las acciones de protesta pacífica hasta obtener respuestas concretas sobre la búsqueda de ambos jóvenes.

Con información de Yiniva Caballero.