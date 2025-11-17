Autoridades buscan a joven desaparecida desde el 13 de noviembre en la comarca Ngäbe Buglé

Hasta el momento, no se han encontrado indicios que permitan ubicar a la joven.

Una mujer de 24 años permanece desaparecida desde el pasado 13 de noviembre en la comarca Ngäbe Buglé. La alerta a las autoridades se emitió recién este fin de semana, lo que activó un operativo de búsqueda en el corregimiento de Guayabitos, lugar donde residía la joven.

Equipos del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y del Cuerpo de Bomberos se trasladaron a esta zona montañosa y de difícil acceso para iniciar las labores de rastreo.

Las autoridades señalaron que las condiciones geográficas, la distancia y los terrenos inóspitos representan un reto importante para el operativo; sin embargo, las búsquedas se han extendido a cauces de ríos y quebradas cercanas.

Hasta el momento, no se han encontrado indicios que permitan ubicar a la joven, pero las instituciones de emergencia aseguraron que los esfuerzos continuarán de forma sostenida hasta dar con su paradero.

Con información de Ney Castillo