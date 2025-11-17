Sinaproc en Herrera emite recomendaciones ante continuidad de la temporada lluviosa

Autoridades recuerdan a las comunidades en zonas vulnerables mantener medidas de prevención tras recientes incidentes por crecidas de ríos y deslizamientos en Herrera y Los Santos

Herrera/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) de la provincia de Herrera emitió una serie de recomendaciones dirigidas a las comunidades que residen en áreas vulnerables, ante la continuidad de la temporada lluviosa en la región.

La institución pidió a la población extremar precauciones para evitar situaciones como las ocurridas el fin de semana, cuando varias personas fueron sorprendidas por las fuertes crecidas de ríos importantes en las provincias de Herrera y Los Santos.

En Herrera, Sinaproc mantiene reportada una vivienda afectada por las condiciones climáticas, además de deslizamientos registrados en sectores de tierras altas.

David Gutiérrez, director provincial de Sinaproc en Herrera, recordó que el país continúa en temporada lluviosa y que las precipitaciones podrían mantenerse durante toda la semana. Por ello, solicitó a las familias que viven en zonas de riesgo reforzar la seguridad de sus hogares y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

Sinaproc reiteró el llamado a la prevención, especialmente para las personas ubicadas cerca de ríos, quebradas, laderas o áreas propensas a inundaciones y deslizamientos.

Con información de Eduardo Javier Vega.