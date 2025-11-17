Clima en Panamá: Se esperan condiciones inestables y aguaceros vespertinos para este lunes

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que para este lunes 17 de noviembre se mantienen condiciones variables entre chubascos, aguaceros y actividad eléctrica en ambas vertientes del país, además de temperaturas cálidas y vientos ligeros durante la jornada.

En el Caribe, durante la madrugada y la mañana se prevén episodios de chubascos y aguaceros de variada intensidad en Colón y Guna Yala. En horas de la tarde, la vertiente presentará cielo parcialmente nublado, mientras que para la noche se anticipan chubascos y aguaceros de moderados a fuertes con actividad eléctrica y potencial de ráfagas de viento en Guna Yala, Colón, Costa Arriba y zonas marítimas adyacentes. En el resto del Caribe, se esperan lluvias más esporádicas.

En el Pacífico, la madrugada inició con aguaceros aislados en el golfo de Panamá, los cuales podrían llegar en la mañana a las costas de Los Santos y Herrera como lluvias ligeras o chubascos. En la tarde, se prevén aguaceros y tormentas hasta fuertes, con probabilidad de ráfagas de viento ocasionales desde Chiriquí hasta Coclé, además de un riesgo de crecidas de ríos en la comarca Ngäbe Buglé y Veraguas. También se esperan episodios sobre Darién y las comarcas Emberá, mientras que el resto del Pacífico registrará aguaceros aislados. Para la noche, no se descartan nublados con lluvias ligeras en las costas de Veraguas y la región metropolitana.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 23°C y 24.5°C, mientras que en áreas montañosas y la cordillera Central se ubicarán entre 12°C y 21°C. Las temperaturas máximas estarán entre 29.5°C y 31.5°C en el Caribe, y entre 28°C y 31°C en el Pacífico; en zonas montañosas no superarán los 23°C.

En cuanto al viento, el Imhpa prevé condiciones mayormente variables, con episodios de componente norte en gran parte del país y del oeste-suroeste en el Pacífico occidental, con velocidades débiles a ligeras, menores de 15 km/h, y posibles ráfagas durante los aguaceros.

Las condiciones marítimas serán favorables. En el litoral Caribe se anticipan oleajes entre 0.4 y 1.0 metros de altura, con periodos de 6 a 7 segundos. En el litoral Pacífico, las olas estarán entre 0.7 y 1.0 metros, con periodos de 12 a 16 segundos.

El Imhpa también señaló que los índices de radiación UV-B alcanzarán valores altos a muy altos en Bocas del Toro, mientras que en el resto del país se mantendrán en niveles moderados.

