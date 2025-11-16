Robo de jamones en supermercado de Penonomé agrava preocupación por inseguridad en Coclé

Una vez dentro, sustrajeron una gran cantidad de productos, entre ellos café, artículos secos, jamones, arroz y varios paquetes de huevo.

Penonomé, Coclé/Un supermercado ubicado en el distrito de Penonomé fue blanco de un robo durante la madrugada de este domingo 16 de noviembre, luego de que los delincuentes ingresaran por la parte trasera del establecimiento tras forzar el candado de seguridad.

Una vez dentro, sustrajeron una gran cantidad de productos, entre ellos café, artículos secos, jamones, arroz y varios paquetes de huevo.

Los responsables también se llevaron una caja fuerte que contenía más de 1,000 dólares en efectivo. Al acudir a inspeccionar el local, los propietarios encontraron parte de la mercancía tirada en el piso, por lo que aún realizan el conteo de pérdidas.

Se presume que, al activarse la alarma, los ladrones huyeron apresuradamente con los artículos que ya habían separado.

Hasta el momento no hay personas aprehendidas por este caso. Personal de la Fiscalía Regional de Coclé acudió al lugar, revisó las cámaras de seguridad y recopiló indicios que permitan avanzar en la identificación de los responsables.

Este hecho ha generado preocupación entre residentes y comerciantes de Penonomé y de otras comunidades coclesanas, donde en las últimas semanas se ha registrado un aumento de robos y hurtos, tanto en locales comerciales como en viviendas. La población ha reiterado el llamado a las autoridades para implementar medidas concretas que frenen el incremento de estos delitos en la provincia.

Con información de Nathali Reyes