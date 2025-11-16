Festival 'Mi Ranchito' reúne a cientos de visitantes y revive tradiciones en Río de Jesús

Este festival se distingue por la construcción de ranchitos al estilo campesino.

Río de Jesús, Veraguas/Cientos de personas acudieron este fin de semana al Festival Mi Ranchito, celebrado en el distrito de Río de Jesús, en la provincia de Veraguas, una actividad que resalta las expresiones culturales y folclóricas de la región.

Uno de los eventos más concurridos fue la tuna, donde niños y adultos participaron al ritmo del tamborito, luciendo atuendos típicos y celebrando las raíces tradicionales del país.

El ambiente festivo continuó este domingo con un desfile típico en el que más de 20 delegaciones recorrieron las principales calles del poblado, atrayendo la atención de residentes y visitantes.

Entre los asistentes estuvo Lidia de Maure, proveniente de Darién, quien participó por primera vez en esta celebración. “Debemos cultivar este tipo de tradiciones”, expresó al destacar el valor cultural del festival.

Este festival se distingue por la construcción de ranchitos al estilo campesino, una muestra que permite revivir y preservar las costumbres de Río de Jesús y de toda la provincia de Veraguas.

