Tierras Altas instalará garita de control en la entrada de Volcán para reforzar seguridad y frenar contrabando agropecuario

Tierras Altas, Chiriquí/Las autoridades del distrito de Tierras Altas anunciaron que, en coordinación con el Ministerio de Seguridad, trabajan en la instalación de una garita de control en la entrada de Volcán, con el objetivo de combatir el contrabando de productos agropecuarios y, al mismo tiempo, fortalecer la seguridad en esta zona turística del país.

El alcalde Alexander Chavarría explicó que la iniciativa surge de un esfuerzo conjunto entre la Alcaldía, la Asamblea Nacional y el Ministerio de Seguridad, y permitirá no solo reforzar los mecanismos de vigilancia, sino también contar con personal encargado de ofrecer orientación e información a los visitantes nacionales y extranjeros.

“Con esto fortaleceremos la seguridad, pero también la orientación a las personas sobre las mejores prácticas para el turismo, especialmente en áreas boscosas o de montaña”, señaló Chavarría.

Además del puesto de control, las autoridades trabajan en la instalación de cámaras de videovigilancia y en la creación de normativas para regular el traslado de productos agropecuarios que cruzan por Tierras Altas procedentes de Renacimiento, en la zona fronteriza.

La implementación de estas medidas busca garantizar mayor seguridad, reducir actividades ilícitas y mejorar la experiencia de los turistas que visitan este importante destino de montaña.

Con información de Demetrio Ábrego