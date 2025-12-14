Alcalde dice que enfrentamiento en zona indígena de Guatemala dejó 13 muertos

Por estos hechos, Guarchaj decretó dos días de luto en Nahualá, donde las familias ya han enterrado a algunas de las víctimas que, según el regidor, murieron por "balas" y "torturas".

Guatemala/Los enfrentamientos armados que se registraron en la comunidad indígena guatemalteca de Nahualá dejaron 13 muertos, dijo este domingo a la AFP el alcalde de la localidad, quien culpó de los hechos al ejército.

El balance del alcalde contradice la versión oficial del gobierno, que reconoce 5 muertos, y acusa a grupos criminales de provocar la violencia en la zona durante la última semana con ataques armados al ejército.

"Fueron 13 personas que murieron brutalmente emboscados de parte del ejército de Guatemala y gente de Santa Catarina Ixtahuacán", dijo el alcalde de Nahualá, Manuel Guarchaj.

Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, al oeste de Ciudad de Guatemala, están envueltos en una pugna de más de un siglo por los límites entre ambos pueblos de la etnia maya, lo que ha dejado varios muertos en los últimos años.

Según Guarchaj, las personas fallecidas eran del pueblo y tenían entre 14 y 70 años. El alcalde afirma que fueron atacadas cuando se encontraban trabajando en una cantera de la localidad.

Por estos hechos, Guarchaj decretó dos días de luto en Nahualá, donde las familias ya han enterrado a algunas de las víctimas que, según el regidor, murieron por "balas" y "torturas".

"Aquí no estamos inventando, solo hablo por la verdad", indicó Guarchaj en una llamada telefónica en la que leyó los nombres y las edades de los fallecidos.