Clima en Panamá: Persistirán condiciones lluviosas este lunes 15 de diciembre
Hasta el cierre de esta nota no se mantiene ningún aviso de vigilancia activo por parte del Instituto de Meteorología.
Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que para hoy lunes 15 de diciembre se mantienen condiciones de inestabilidad atmosférica en ambas vertientes del país, con lluvias y aguaceros en distintos periodos del día.
En el Caribe, durante la madrugada y la mañana, se prevén incursiones nubosas que generarán lluvias y aguaceros de ligeros a fuertes desde zonas marítimas hacia tierra firme y áreas costeras, con episodios fuertes hacia Occidente. Para la tarde, se esperan aguaceros aislados con posibles descargas eléctricas hacia la comarca de Guna Yala, Colón y zonas montañosas del Occidente. En horas de la noche, es probable la ocurrencia de nuevos episodios de lluvias y aguaceros desde áreas marítimas hacia las costas.
En el Pacífico, durante la madrugada y la mañana, se prevén lluvias y aguaceros desde zonas marítimas hacia tierra firme y costas de Azuero, Coclé, Panamá Oeste, Panamá y Darién. Durante la tarde, continuarán las lluvias y aguaceros en sectores de Veraguas, la península de Azuero, Panamá y Darién, mientras que el resto del país se mantendrá nublado con lluvias esporádicas. En horas de la noche, es probable que algunas lluvias se extiendan hacia Occidente, Oriente del país y zonas marítimas.
En cuanto a las temperaturas, el Imhpa detalló que las máximas oscilarán entre 28°C y 30°C en el Pacífico, de 26°C a 28°C en el Caribe y de 22°C a 25°C en la cordillera Central.
Respecto al viento, durante el transcurso del día se esperan vientos variables de componente oeste-noroeste, noroeste y oeste, con velocidades sostenidas de 10 a 25 km/h.
Sobre las condiciones marítimas, en el litoral del Caribe se prevén olas de 0.8 a 1.2 metros de altura, con periodos de 6 a 8 segundos. En el litoral del Pacífico, se esperan olas de 0.5 a 1.0 metro de altura, con periodos de 10 a 14 segundos.
El Imhpa indicó que los índices máximos de radiación UV-B se mantendrán en niveles moderados a altos (03 a 07) en el territorio nacional.
También le puede interesar: