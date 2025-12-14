Autoridades de Gualaca exigen al Ministerio de Economía y Finanzas fondos del 1% de impuesto energético

Gualaca, Chiriquí/El Concejo Municipal y la alcaldía del distrito de Gualaca, en la provincia de Chiriquí, solicitaron al Ministerio de Economía y Finanzas definir la solicitud que han efectuado para que se les otorgue el 1% de los impuestos que se recaudan producto de la generación de energía eléctrica del distrito.

Luis Manuel Estribí, alcalde de Gualaca, afirmó que han sostenido reuniones con funcionarios y el propio Ministro de Economía y Finanzas (MEF), en donde se les indicó que la propuesta podía ser viable, pero requieren que ya se les dé una respuesta.

Aseguran que un alto porcentaje de las tierras que son fértiles y que podrían ser utilizadas para la producción están en reservas por estas hidroeléctricas, lo que está frenando que este Gualaca pueda desarrollarse de forma plena.

Por eso aseguran que es de urgencia, pero también de justicia, que se les otorgue este porcentaje de las ganancias que se tienen, producto de la recaudación de impuestos por la generación de energía eléctrica, que provienen de los ríos del distrito de Gualaca.

"Nosotros somos un Distrito subsidiado que en estos momentos no cuenta con los recursos ni para llevarles en esta Navidad ni una golosina a los niños del Distrito, debido a las carencias que enfrentamos", aseguró Estribí.

Afirman que, además, la falta de apoyo del Estado por décadas en la solución de los principales problemas de salud, red vial y de educación que tiene Gualaca es notoria; por eso estamos pidiendo estos fondos, dijo Albinio Del Cid, vocero de los representantes.

Con información de Demetrio Ábrego.