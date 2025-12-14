Paseo de Navidad en Santiago llena de alegría e ilusión a las familias de Veraguas

Santiago, Veraguas/El Paseo de Navidad en la ciudad de Santiago, Veraguas, se convirtió en un espectáculo mágico, lleno de risas, luces y emoción para los más pequeños y sus familias.

El tradicional Paseo de Navidad recorrió las avenidas Héctor Alejandro Santacoloma y Avenida Central, atrayendo a cientos de vecinos que disfrutaron del desfile, las iluminaciones y las actividades navideñas que se extendieron por toda la ciudad.

Noche de ilusión para los pequeños

Los niños y niñas fueron los protagonistas de la noche, con rostros iluminados por la emoción al ver los personajes navideños, los globos, los carros alegóricos y las luces que decoraban cada esquina.

Muchos padres y abuelos compartieron con ellos momentos inolvidables, caminando por las rutas del desfile y capturando fotos que convertirán en recuerdos de temporada.

La fiesta no termina con el desfile. Las iluminaciones permanecerán encendidas durante toda la temporada navideña, y se han programado eventos especiales en parques y plazas públicas para que los santiaguenses sigan celebrando con alegría y tradición.

Con información de Ney Castillo.