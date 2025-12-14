Desfile de Navidad 'City of Stars' en Calle 50: Miles esperan una tarde llena de fantasía, música y color

La Alcaldía recordó que la línea 150 estará habilitada para reportar a niños perdidos, alteraciones del orden, actividad ilícita, emergencias y atenciones médicas.

Ciudad de Panamá/La ciudad de Panamá se alista para vivir esta tarde el tradicional desfile de Navidad “City of Stars”, uno de los eventos más esperados de la temporada, que tiene previsto iniciar a las 3:00 p.m. de este domingo.

A pesar de la lluvia que se registra 1 hora antes de iniciar el desfile, familias completas han comenzado a ubicarse a lo largo de la ruta, mientras personal de la Alcaldía de Panamá, estamentos de seguridad y voluntarios ultimaban los detalles logísticos para el desarrollo del desfile, que forma parte del Festival Internacional Navideño. La actividad reunirá carrozas, bandas musicales, comparsas y delegaciones nacionales e internacionales, en una jornada que se extenderá durante al menos seis horas, según la programación oficial.

Las delegaciones partirán desde el cruce de Calle 50 con Avenida Aquilino de la Guardia, donde está el Banco General, y avanzarán hasta finalizar en el Supermercado Rey de Calle 75 Este, San Francisco.

Logística

Las autoridades han reiterado que se mantienen cierres y desvíos viales en los puntos establecidos para garantizar la seguridad de los asistentes y el libre desplazamiento de los participantes, por lo que se recomienda a la ciudadanía planificar con antelación sus rutas y utilizar el transporte público para llegar a la zona del evento.

Para facilitar la movilización del público, el Metro de Panamá operará hasta la medianoche de este domingo, mientras que el Metrobús incrementará sus frecuencias, según informó la Alcaldía.

Serán 5,000 agentes de diferentes estamentos de seguridad y de emergencias que garantizarán la vigilancia y el orden público en el evento.

El dispositivo incluirá un centro de operaciones y monitoreo; 2 vehículos grúas; 5 puestos de atención médica; 7 vehículos de intervención rápida; 8 ambulancias distribuidas estratégicamente; 25 inspectores de microempresas.

La Alcaldía recordó que la línea 150 estará habilitada para reportar a niños perdidos, alteraciones del orden, actividad ilícita, emergencias y atenciones médicas.

A la altura de St. Georges Bank y en Plaza New York (cruce de calle 53 y Calle 50), la Policía Municipal tendrá puestos para atender niños perdidos.

El desfile navideño se ha consolidado como un espacio de encuentro familiar y dinamización económica, con la presencia de vendedores, emprendedores y comercios que aprovechan la alta afluencia de público. Además, se espera una importante asistencia tanto de residentes como de visitantes, atraídos por el ambiente festivo y la programación cultural.

Prohibiciones 🚫

Está prohibido el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en la ruta del evento.

Sin embargo, el decreto exceptúa a:

Locales comerciales autorizados , donde el consumo deberá realizarse exclusivamente dentro del establecimiento.

, donde el consumo deberá realizarse exclusivamente dentro del establecimiento. Supermercados, minisúper, abarroterías y comercios que vendan bebidas en envases cerrados.

Restricciones adicionales para garantizar la seguridad

Está prohibido durante el desfile:

Equipos de sonido o altavoces que excedan niveles permitidos.

Ingreso de hieleras, envases de vidrio o bebidas alcohólicas.

Instalación de mobiliario, toldas o estructuras sin permiso municipal.

Venta o uso de juegos pirotécnicos sin la debida autorización.

Quema de materiales inflamables.

Conductas que alteren el orden público o las buenas costumbres.

Uso de disfraces o uniformes que imiten a estamentos de seguridad o instituciones públicas.

Uso de máscaras o pinturas que cubran totalmente el rostro después de las 6:00 p.m.

Manipulación de hidrantes con fines recreativos.

Venta de bebidas alcohólicas a menores de edad.

Multas y sanciones

Las infracciones a estas normas podrán ser sancionadas con:

B/.500 a B/.1,000 por violar la prohibición de consumo o venta de alcohol.

por violar la prohibición de consumo o venta de alcohol. Comiso de mobiliario y sanciones vigentes para buhoneros sin permiso.

para buhoneros sin permiso. B/.300 a B/.1,000 por uso de fogones, pirotecnia o violaciones a las restricciones de seguridad.

por uso de fogones, pirotecnia o violaciones a las restricciones de seguridad. En caso de reincidencia, las multas podrán aumentar hasta el triple.

Los organizadores indicaron que, una vez iniciada la actividad, se mantendrá el monitoreo constante para garantizar el orden y la seguridad, especialmente ante la gran cantidad de personas que se prevé se concentren en el área durante la tarde y la noche.

Se recomienda a los asistentes estar pendientes de sus pertenencias y de sus familiares para evitar situaciones que lamentar.

Desde las 3:30 p.m. TVN tendrá una cobertura especial del desarrollo del desfile.