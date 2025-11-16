Museo de la Pollera reinaugura en Mi Pueblito con más de 30 estilos tradicionales

El museo exhibe una valiosa colección de trajes tradicionales, entre ellos el histórico vestido utilizado en el certamen de Miss Universo de 1986, así como piezas con más de un siglo de antigüedad.

Ciudad de Panamá, Panamá/El vestido típico de la mujer panameña, la pollera, es una pieza icónica cuya historia se remonta a los atuendos utilizados por las mujeres españolas que llegaron a América durante la época de la conquista. Este fin de semana, el centro turístico de Mi Pueblito celebró la reapertura del Museo de la Pollera "Dora Pérez de Zárate", un espacio renovado que busca resaltar la riqueza cultural e identitaria del país.

El museo exhibe una valiosa colección de trajes tradicionales, entre ellos el histórico vestido utilizado en el certamen de Miss Universo de 1986, así como piezas con más de un siglo de antigüedad. Visitantes nacionales y extranjeros destacaron que la experiencia les permitió comprender mejor la evolución de la pollera y las variaciones que presenta según cada región del país.

Durante el recorrido, pudieron observar también otras piezas tradicionales como la pollera congo, elaborada tradicionalmente a partir de retazos de telas sobrantes.

El museo permanece abierto al público de lunes a lunes, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. La entrada tiene un costo de 1.00 dólar para nacionales y $3.00 para extranjeros, mientras que los niños menores de 5 años, jubilados y personas con movilidad reducida ingresan gratuitamente.

Una de las innovaciones de esta reapertura es la incorporación de códigos QR en cada diseño exhibido, lo que permite a los visitantes acceder a información ampliada, videos interactivos y datos sobre los diseñadores y procesos de confección.

Las autoridades municipales explicaron que el museo estará abierto de manera permanente y que, para ofrecer una experiencia renovada, los trajes en exhibición irán rotando periódicamente. Panamá cuenta con más de 30 tipos de polleras, por lo que los visitantes podrán descubrir nuevas piezas en futuras visitas.

Entre los vestidos actualmente expuestos figuran la basquiña chiricana, diseños en encajes y la pollera de gala usada por Dora Pérez de Zárate, haciendo de esta reapertura un homenaje a una de las expresiones culturales más reconocidas de Panamá.

Con información de Heady Morán