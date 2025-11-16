Más de 56 mil estudiantes participaron en el Concurso Nacional de Comprensión Lectora 2025

La fase final del certamen, denominado Concurso Doctor Arístides Royo Sánchez, estuvo a cargo de la Red Nacional de Docentes de Español

Ciudad de Panamá, Panamá/Más de 56 mil estudiantes de todo el país participaron en la tercera edición del Concurso Nacional de Comprensión Lectora, impulsado por el Ministerio de Educación (Meduca).

La fase final del certamen, denominado Concurso Doctor Arístides Royo Sánchez, estuvo a cargo de la Red Nacional de Docentes de Español, que evaluó las obras seleccionadas para cada categoría: Desertores, de Ramón H. Jurado, para Media; La Boina Roja, de Rogelio Sinán, en Premedia; y cuentos de la colección Festicrec 2012, destinados a los niveles de Jardín de Infancia y Primaria.

“Aquí participaron todos los niños del país; solo han venido los mejores, pero todos leyeron. Un factor del fracaso escolar es que los estudiantes no entienden lo que leen o no saben comunicar lo que aprenden. ¿Cómo se mejora eso? Leyendo y comunicando lo aprendido, y si lo hacemos de forma divertida, lo disfrutan más”, destacó la ministra de Educación, Lucy Molinar.

Ganadores por categoría

Jardín de Infancia: Yaikellys Cortez (San Miguelito), con El cerdito volador, de Pablo Jesús Moreno.

Yaikellys Cortez (San Miguelito), con El cerdito volador, de Pablo Jesús Moreno. 1.º y 2.º grado: Mariángel Alvarado (Herrera), con El periquito que quería ser rojo, de Alba Camilo.

Mariángel Alvarado (Herrera), con El periquito que quería ser rojo, de Alba Camilo. 3.º y 4.º grado: Valeria González (Panamá Oeste), con Con sabor a campo, de Darío Domínguez.

Valeria González (Panamá Oeste), con Con sabor a campo, de Darío Domínguez. 5.º y 6.º grado: Joshua Hidalgo (Veraguas), con Fantasía en el bosque, de Hercilia Castillo.

Joshua Hidalgo (Veraguas), con Fantasía en el bosque, de Hercilia Castillo. Premedia: Alfonso Miranda (Bocas del Toro), con La boina roja, de Rogelio Sinán.

Alfonso Miranda (Bocas del Toro), con La boina roja, de Rogelio Sinán. Media: Christine Estrada (Panamá Norte), con Desertores, de Ramón H. Jurado.

Para Érida Morales, coordinadora de la Red Nacional de Docentes de Español, el concurso busca reforzar la comprensión lectora, aspecto fundamental para mejorar el desempeño académico general. “Los estudiantes que dominan la inferencia y el análisis crítico no presentan dificultades en el resto de las áreas del currículo”, dijo.

Por su parte, Arístides Royo Sánchez, fundador del concurso, resaltó la expansión del proyecto. “Antes era solo para los grados altos de secundaria; hoy abarca todas las etapas educativas, desde los más pequeños hasta Media. Eso es extraordinario”, manifestó.

De acuerdo con la entidad, los participantes y docentes asesores recibieron incentivos y premios aportados por aliados del sector educativo.

En el caso de la categoría de Media, los tres primeros lugares recibieron premios en efectivo donados por Royo: 1,000 dólares para el primer puesto, $500 para el segundo y $300 para el tercero. El evento contó con la participación de directores nacionales y regionales, supervisores, docentes, padres de familia e invitados especiales.