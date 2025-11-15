Quinceañeras del IPT Leonila Pinzón de Grimaldo celebran su fiesta soñada en un acto de solidaridad

Entre emociones y aplausos, las jóvenes expresaron su agradecimiento a todas las personas que se encontraban presentes en el lugar por hacerles dicho sueño realidad.

Penonomé, Coclé/El gimnasio del Instituto Profesional y Técnico (IPT) Leonila Pinzón de Grimaldo en la provincia de Coclé se transformó en un escenario de ensueño para un grupo de estudiantes que, vestidas como princesas, pudieron celebrar sus quince años gracias a una iniciativa solidaria impulsada por docentes, estudiantes y colaboradores del plantel.

Entre emociones y aplausos, las jóvenes expresaron su agradecimiento a todas las personas que se encontraban presentes en el lugar por hacerles dicho sueño realidad. Para varias de ellas, esta celebración fue especialmente significativa: algunas no habían podido festejar por motivos económicos, mientras que otras optaron por vivir el momento junto a sus compañeros en lugar de realizar la tradición en casa.

La actividad, organizada como parte del proyecto académico de la asignatura de Familia, buscó enseñar a los estudiantes sobre planificación y organización de eventos, a la vez que promovió valores como la empatía y el trabajo en equipo.

Durante el brindis, uno de los momentos más emotivos de la noche, las quinceañeras levantaron sus copas rodeadas de amigos, profesores y voluntarios que donaron tiempo, servicios y esfuerzo para hacer posible la celebración. Entre sonrisas y abrazos, las jóvenes no solo festejaron sus 15 años, sino también la alegría de sentirse acompañadas y valoradas.

Con información de Nathali Reyes