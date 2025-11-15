Fundación Spay Panamá llega a las 400 mil esterilizaciones en el país con la gata Akira

Sus cuidadores, Yulani Gutiérrez y Alan Rodríguez, explicaron que la felina solía intentar escaparse durante sus periodos de celo, y que en las áreas rurales no siempre hay acceso a programas de esterilización a bajo costo.

Penonomé, Coclé/Akira, una gata de 10 años proveniente de La Onda, en La Pintada de Coclé, se convirtió este sábado 15 de noviembre en la esterilización número 400 mil realizada por la Fundación Spay Panamá.

El procedimiento estuvo a cargo del veterinario Juan Ruiz, durante la megajornada que desarrolla la organización en Penonomé. Sus cuidadores, Yulani Gutiérrez y Alan Rodríguez, explicaron que la felina solía intentar escaparse durante sus periodos de celo, y que en las áreas rurales no siempre hay acceso a programas de esterilización a bajo costo.

“Con la operación estamos más tranquilos. Gracias a Dios, sí”, expresaron. La megajornada, organizada por la Misión Patitas del Despacho de la Primera Dama y respaldada por el Gobierno Nacional, atendió en sus dos primeros días a 510 gatos y 434 perros, para un total de 944 animales, casi la mitad de los 2,000 cupos que se completarán este fin de semana en Penonomé.

Asimismo, se anunció que la caravana continuará en Colón el sábado 22 y domingo 23 de noviembre, con capacidad para mil animales. Las autoridades hicieron un llamado a los interesados a mantenerse informados a través de las cuentas oficiales.