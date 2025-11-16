Merca Panamá celebra jornada gastronómica con receta vasca para promover el consumo de productos nacionales

En esta ocasión, el plato escogido fue una purrusalda, una preparación típica del País Vasco elaborada con puerro, cebolla, papa y zanahoria, ingredientes adquiridos en el propio mercado.

Ciudad de Panamá, Panamá/La tradicional actividad culinaria que se realiza en la nave "Elegido" de Merca Panamá volvió a reunir este domingo 16 de noviembre a comerciantes, chefs y organizaciones, quienes periódicamente preparan recetas nacionales e internacionales para compartir con trabajadores y compradores.

En esta ocasión, el plato escogido fue una purrusalda, una preparación típica del País Vasco elaborada con puerro, cebolla, papa y zanahoria, ingredientes adquiridos en el propio mercado. El chef encargado destacó que, además de ser económica y saludable, la receta permite incorporar proteínas como pollo o jarrete de manera accesible.

Te podría interesar: Museo de la Pollera reinaugura en Mi Pueblito con más de 30 estilos tradicionales

Los asistentes no tardaron en elogiar el sabor del platillo. Para algunos, el plato estaba ligeramente caliente, pero con buena papa, buen sabor y una mezcla excelente de verduras. Otros también destacaron el “toquecito saladito” que, aseguraron, hacía la receta “exquisita”.

La jornada también sirvió para promover el consumo de productos nacionales, cuyos precios se han visto impactados recientemente por las lluvias, según admitieron comerciantes.

Entre los artículos resaltados estuvieron el tomate de árbol, la acelga y la col, destacando sus propiedades nutricionales y su valor dentro de la dieta local. Este tipo de actividades se realiza cada mes, con platos diferentes que buscan ofrecer alternativas culinarias ante la variación de precios de la canasta básica de alimentos.

Con información de Luis Alberto Jiménez