De La Ghetto y Akim encendieron el 'Star Fest 2025': talento nacional e internacional brilló en la Cinta Costera

El evento contó con una variada cartelera artística que incluyó a Samy y Sandra Sandoval, Akim, Don Pablo Mures, Valentino, Raíces y Cultura, La Disco Virtual, DJ Terco, Kabliz, Chiqui Dubs y una presentación especial del artista internacional De La Ghetto, que fue uno de los más esperados de la noche.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Mirador del Pacífico, en la Cinta Costera, se convirtió este domingo 16 de noviembre en el escenario del primer "Star Fest 2025", un festival gratuito organizado por la Alcaldía de Panamá que reunió arte, música, gastronomía y actividades familiares desde las 3:00 p.m.

El evento contó con una variada cartelera artística que incluyó a Samy y Sandra Sandoval, Akim, Don Pablo Mures, Valentino, Raíces y Cultura, La Disco Virtual, DJ Terco, Kabliz, Chiqui Dubs y una presentación especial del artista internacional De La Ghetto, que fue uno de los más esperados de la noche.

La jornada también abrió espacio para el talento cultural con la participación del Conjunto Folklórico de la Alcaldía "Esthercita Nieto", la Pasarela de Alex Adames, la Sinfónica de la Universidad Marítima de Panamá, entre otros.

Te podría interesar: Museo de la Pollera reinaugura en Mi Pueblito con más de 30 estilos tradicionales

Además de las presentaciones musicales, el festival ofreció áreas de juegos e inflables para niños, stands de artesanos y espacios gastronómicos, en un ambiente que —según sus organizadores— busca promover el esparcimiento familiar y apoyar al talento nacional.

“Es una actividad completamente familiar. Tenemos juegos para los niños y también artesanos para contribuir con la economía panameña. Y, por supuesto, artistas nacionales que siempre apoyamos, además del invitado internacional De La Ghetto”, explicó una de las coordinadoras del evento.

La jornada registró una amplia asistencia de familias, que se mantuvieron a la espera de más presentaciones artísticas previstas hasta las 10:00 p.m.

Con información de Jocelyn Mosquera