Acodeco en Los Santos decomisó más de 15 mil productos expirados

Los Santos, Panamá/La administración regional de la Autoridad de Protección del Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) en Los Santos reveló que en esta provincia algunos comerciantes insisten en cometer irregularidades en contra de los derechos de los consumidores, mediante un informe de actividades realizadas, desde enero a octubre de 2025.

Entre las principales anomalías detectadas, en la venta de productos, por los verificadores de la Acodeco en Los Santos, se destacan:

15,206 vencidos.

532 Falta de precio a la vista.

340 sin fecha de vencimiento.

180 deteriorados.

66 con fecha no clara o legible.

22 con doble precio.

10 con doble fecha de expiración.

Además, sobresale el uso indebido del cilindro de gas de 25 libras por 55 establecimientos comerciales, y un agente económico incumplía con el precio tope establecido para este producto.

También fueron realizadas 97 investigaciones especiales sobre la comercialización de productos, en base a la Ley 45 de 2007.

La Acodeco de Los Santos hace un llamado a la población santeña, para que denuncie cualquier irregularidad que encuentren en un local comercial, a través de Sindi, que funciona las 24 horas los 7 días, mediante el WhatsApp y Telegram al 6330-3333, las cuentas de las redes sociales AcodecoPma en Facebook, X y la página web de esta institución.