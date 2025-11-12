MOP culmina trabajos de recuperación en punto crítico de Veladero, en la carretera Panamericana

Con la culminación de estas obras, el MOP garantiza la seguridad vial y restablece la conectividad para más de 470 mil habitantes de la provincia de Chiriquí.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó la finalización al 100% de los trabajos de recuperación en el punto crítico de Veladero, ubicado sobre la carretera Panamericana, a la altura de la comunidad de Bella Vista Arriba, en el distrito de Tolé, provincia de Chiriquí. Este tramo permaneció cerrado tras un deslizamiento de tierra ocasionado por las intensas lluvias registradas en noviembre de 2024.

Con la culminación de estas obras, el MOP garantiza la seguridad vial y restablece la conectividad para más de 470 mil habitantes de la provincia de Chiriquí, quienes ahora pueden transitar con normalidad por esta importante vía del país.

El proyecto fue ejecutado por el Consorcio Esquival, S.A. y la Constructora Bal, S.A., bajo la supervisión técnica del MOP. Los trabajos incluyeron la limpieza de derrumbes, movimiento de capa vegetal, conformación de taludes, zampeado y la instalación de dos líneas de muros de gaviones de 190 y 180 metros de longitud en la parte inferior del cerro.

Además, las labores contemplaron la reposición y construcción de la carpeta asfáltica, la colocación de un manto de control de erosión, la aplicación de hidrosiembra y la construcción de cunetas de hormigón trapezoidales, acciones que buscan reforzar el sistema de drenaje y disminuir el riesgo de nuevos deslizamientos.

Con esta intervención, el MOP reafirma su compromiso con el mantenimiento y la mejora de la red vial del país, priorizando la seguridad de los usuarios y la conectividad de las comunidades chiricanas.