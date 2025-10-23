MOP realiza diversos trabajos en carreteras de Bocas del Toro

Se dan inicios los avances de los proyectos que mejoran la conectividad que se encarga de promover el desarrollo en la provincia de Boca del Toro

Bocas del Toro, Panamá/El ministerio de Obras Públicas (MOP) continúa fortaleciendo la infraestructura vial en la provincia de Bocas del Toro, con la ejecución de importantes obras de rehabilitación que buscan mejorar la conectividad entre comunidades y contribuir al desarrollo integral de la región.

En el distrito de Changuinola, el MOP desarrolla la reconstrucción de las calles internas y la colocación de una nueva carpeta asfáltica en el área del puente de Finca Las 30, como parte del proyecto “Rehabilitación de Caminos y Calles Internas de Changuinola – Renglón 2”.

Según el informe de la Dirección Regional del MOP, los trabajos registran un 55 % de avance físico, con una inversión que supera los B/. 23,352,905.55. Hasta la fecha, se han utilizado más de 100 toneladas de asfalto, lo que representa un progreso significativo en la modernización de las vías locales.

En donde los residentes del sector destacaron el impacto positivo de las obras, señalando que después de varios años de espera finalmente cuentan con calles en mejores condiciones, lo que facilita el transporte y mejora la calidad de vida de las familias.

De manera paralela, se da inicio a los trabajos en la carretera Rambala–Almirante (Renglón 3), donde las cuadrillas del MOP realizan labores en el ramal de Loma La Fe, incluyendo compactación de la capa base y preparación del terreno para la imprimación asfáltica.

En este mismo tramo, se finalizan las labores de conformación de roca, mientras que sobre la vía principal se ha llevado a cabo la colocación de la segunda capa de asfalto, lo que permitirá una mayor durabilidad y seguridad para los conductores y peatones.

Estas intervenciones reflejan el compromiso del Ministerio de Obras Públicas con las comunidades de Bocas del Toro, al priorizar los proyectos que fomenten el progreso social, turístico y económico de la región, en donde el MOP reafirma su misión de ofrecer vías seguras, accesibles y sostenibles, generando empleo local y garantizando las mejores condiciones para el traslado de productos, servicios y visitantes.

