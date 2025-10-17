Trabajos de reparación en la rodadura del puente de Las Américas iniciarán el lunes 20 de octubre

De acuerdo con la entidad, las labores se realizarán en horario nocturno, de 9:00 p.m. a 3:30 a.m., y se extenderán hasta el viernes 31 de octubre.

Ciudad de Panamá, Panamá/Desde el próximo lunes 20 de octubre iniciarán los trabajos de reparación en la rodadura de losa del Puente de Las Américas, así lo dio a conocer el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

De acuerdo con la entidad, las labores se realizarán en horario nocturno, de 9:00 p.m. a 3:30 a.m., y se extenderán hasta el viernes 31 de octubre. Indicaron que dichas acciones forman parte del proyecto de “Mantenimiento y Evaluación del Puente de Las Américas”.

Durante las intervenciones, se recomienda a los conductores respetar la señalización debidamente identificadas, atender las indicaciones del personal de seguridad vial y mantener una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora para garantizar la seguridad de todos los usuarios.

El MOP advirtió que la reducción de carriles en algunas secciones del puente podría generar mayor congestión vehicular, cuando se registra el flujo de conductores que se trasladan desde la ciudad de Panamá hacia la provincia de Panamá Oeste y otras regiones.

