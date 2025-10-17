Ballet Nacional de Panamá representará al país en la Gran Gala Internacional en El Salvador

El programa incluirá un repertorio variado que combina obras clásicas y contemporáneas. La compañía panameña presentará piezas como la estilización del Punto de Santa Librada.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ballet Nacional de Panamá representará al país en la Gran Gala Internacional del Ballet, que se llevará a cabo los días 17 y 18 de octubre en el Teatro Presidente de El Salvador. El evento reunirá a las compañías nacionales de ambos países en una muestra de danza, técnica y talento artístico.

La gala será dirigida por Sasa Adamovich, del Ballet Nacional de Panamá, y Rumen Rashev, del Ballet Nacional de El Salvador, quienes impulsan esta alianza cultural que refuerza los lazos entre ambas instituciones y promueve el intercambio artístico en la región.

El programa incluirá un repertorio variado que combina obras clásicas y contemporáneas. La compañía panameña presentará piezas como la estilización del Punto de Santa Librada, una suite de Don Quijote y Variaciones Inquietas, creación del coreógrafo Fernando Hurtado, estrenada recientemente durante el aniversario del Ballet Nacional.

Por su parte, el Ballet Nacional de El Salvador interpretará coreografías como Majísimo y un extracto de Raymonda, entre otras piezas emblemáticas. Más de 30 bailarines panameños, acompañados por su director artístico y equipo técnico, viajarán el 16 de octubre para participar en esta cita internacional, que forma parte de la misión de la compañía de fortalecer los intercambios culturales con países de Centroamérica y Sudamérica.

Tras su reciente éxito en Costa Rica, el Ballet Nacional de Panamá continúa llevando su arte a nuevos escenarios, consolidando su proyección internacional. Durante los próximos meses, la agrupación se prepara para presentar dos de las producciones más esperadas por el público: “El Lago de los Cisnes”, en octubre, y “El Cascanueces”, en diciembre, ambas acompañadas en vivo por la Orquesta Filarmónica Nacional de Panamá.

La puesta en escena de El Cascanueces contará con la participación especial de niñas, niños y jóvenes seleccionados en las audiciones realizadas en septiembre, bajo la dirección del coreógrafo David Makhateli, ex bailarín principal del Royal Ballet del Reino Unido.