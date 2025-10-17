Meduca habilita vacantes en línea para docentes a través del sistema Provel

Se anunció que los docentes que aún no cuentan con usuario y contraseña pueden solicitarlos en cualquiera de las direcciones regionales de educación del país, requisito indispensable para ingresar al sistema.

Panamá/El Ministerio de Educación (Meduca) activó este viernes el Proceso de Vacantes en Línea (Provel), una herramienta digital que permitirá a los docentes postularse directamente a las plazas disponibles en el sistema educativo nacional a través del sitio web oficial www.meduca.gob.pa.

La iniciativa, sustentada en el Decreto Ejecutivo N.º 56 del 10 de octubre de 2025, busca garantizar transparencia, equidad y acceso justo a los nombramientos docentes. El sistema se retoma después de 10 años.

En ese sentido, Celia Rodríguez, directora nacional de Recursos Humanos del Meduca, explicó que la creación del Provel responde a múltiples denuncias de corrupción en el proceso de nombramientos:

Viene a suplir la necesidad imperante de aquellos docentes que, durante el año escolar, aplican a una vacante, pero que han indicado que tenían que someterse a intercambio de dinero o alguna otra prebenda, para adquirir la vacante”, afirmó Rodríguez.

Rodríguez detalló que actualmente más de 20 denuncias por hechos irregulares en distintos puntos del país están bajo investigación por parte de las autoridades competentes.

El nuevo sistema contempla todas las etapas del proceso de selección, desde la publicación de las vacantes hasta la lista final de elegibles. La plataforma permitirá la presentación de la oferta, postulación de aspirantes, revisión de reclamos, evaluación de méritos y selección final de candidatos, garantizando un procedimiento transparente, seguro y eficiente.

Mientras que la viceministra Académica de Educación, Agnes de Cotes, resaltó que la implementación de Provel representa un cambio significativo tras una década sin contar con un sistema digital de este tipo.

Después de diez años se retoma este sistema, con el fin de reconocer el mérito profesional del educador, por cuanto, los aspirantes no deben someterse a largas filas ni esperar días o semanas para conocer el resultado de sus concursos”, dijo.

En el caso de las vacantes disponibles en las regiones de Darién y Guna Yala, la Dirección Regional Educativa de Panamá Centro se encargará de la evaluación de los méritos, en coordinación con las autoridades regionales correspondientes.

Postulación en línea y resultados más rápidos

Por su parte, el director general de Educación, Edwin Gordón, señaló que Provel facilitará el proceso de postulación y reducirá los tiempos de espera.

De esta manera, todos los interesados podrán postularse a las vacantes ofertadas en la página web del Ministerio de Educación, asegurando la designación de los educadores de manera oportuna, transparente, efectiva y objetiva”.

Las vacantes disponibles a través de este sistema incluyen aquellas generadas por licencias por gravidez, jubilaciones, traslados, renuncias u otras causas.

Se recordó que los docentes que aún no cuentan con usuario y contraseña pueden solicitarlos en cualquiera de las direcciones regionales de educación del país, requisito indispensable para ingresar al sistema.