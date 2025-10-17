Panamá bota 350 toneladas de comida diariamente: iniciativa del Banco de Alimentos busca frenar el desperdicio

El proyecto establece que, junto al Ministerio de Salud (Minsa), se elaborará una tabla de vida útil que determine qué productos pueden ser aprovechados después de su fecha de consumo preferente.

Ciudad de Panamá/El Banco de Alimentos de Panamá impulsa una iniciativa que busca reducir el desperdicio de alimentos en el país mediante una ley que ya fue aprobada en primer debate en la Asamblea Nacional. El proyecto pretende que los productos próximos a vencer puedan ser donados a organizaciones benéficas, en lugar de ser destruidos, beneficiando así a miles de familias en condición de vulnerabilidad.

El presidente del Banco de Alimentos, Fernando Motta, explicó que en los diez años de existencia de la institución se han recaudado más de 20 millones de kilos de alimentos, equivalentes a unos 60 millones de platos de comida. “Hemos estado trabajando con distribuidores y cadenas de mercado rescatando alimentos que están cerca de su fecha de vencimiento. Pero hay una gran cantidad de alimentos que llegan a su fecha de vencimiento, fecha de consumir preferiblemente antes de, pero todavía tienen una vida útil”, señaló.

De acuerdo con Motta, el país desecha cerca de 350 toneladas de comida todos los días, lo que no solo agrava la inseguridad alimentaria, sino que también afecta al ambiente por el impacto en los gases de efecto invernadero.

“En Panamá se votan suficientes alimentos para alimentar a todo el que tiene hambre en el país y que sobre. Hay 200 mil personas que hoy en día se acuestan todos los días con hambre y se votan mucho más alimentos de lo que se necesitaría para alimentar a todas esas personas", afirmó.

El proyecto establece que, junto al Ministerio de Salud (Minsa), se elaborará una tabla de vida útil que determine qué productos pueden ser aprovechados después de su fecha de consumo preferente. “La idea es incentivarlos a que los donen a los bancos de alimentos o a instituciones benéficas en lugar de desperdiciarlos o tirarlos como basura. Hoy día se destruyen, se dice. Hoy día se destruyen; inclusive, conocemos de funcionarios del Ministerio de Salud que saben que esos alimentos pueden tener más vida”, destacó Motta.

El presidente del Banco de Alimentos también enfatizó que esta propuesta se inspira en modelos ya aplicados en otros países, y que, a pesar de que el organismo existe desde hace una década, cuando se fundó, el país ya estaba atrasado porque era el único país de Latinoamérica que no tenía un banco de alimentos.

"Nosotros fuimos a Costa Rica, fuimos a Colombia, nos asociamos con el Global Food Banking Network, que ha sido asesor de nosotros, y estas prácticas ya se han implementado en otros países, son mejores prácticas y estamos usando los mejores ejemplos para implementarlos en esta ley acá en Panamá", subrayó.

Recordó que el Banco de Alimentos ha beneficiado a cerca de 400 mil personas en una década, equivalente a casi uno de cada diez panameños. Sin embargo, aclaró que la entidad no entrega comida directamente a las familias, sino que distribuye los productos a través de más de 500 asociaciones afiliadas, entre ellas comedores, asilos y organizaciones comunitarias.

Explicó que la cifra mensual ronda entre unas 250 a 270 organizaciones que acuden al banco para recibir alimentos, siendo este un trabajo en conjunto, y dependiendo del voluntariado y del apoyo de las empresas.

Motta resaltó que también se han establecido alianzas con Merca Panamá para rescatar vegetales y otros productos frescos que no se comercializan, y adelantó la puesta en marcha del proyecto "Reagro", que busca recuperar alimentos directamente de los agricultores, especialmente aquellos que no cumplen con los estándares estéticos del mercado, pero son perfectamente consumibles.

El presidente del Banco de Alimentos hizo un llamado a la sociedad a recuperar los valores del aprovechamiento y la solidaridad. Quienes deseen sumarse como voluntarios o colaborar con la iniciativa pueden hacerlo a través del sitio web del organismo, donde se habilitan espacios para donaciones y participación ciudadana.